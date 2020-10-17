阿爾登連任紐西蘭總理 危機處理能力致勝關鍵

紐西蘭總理阿爾登成功爭取連任，致勝關鍵主要在於她領導工黨多次展現危機處理能力。美聯社

紐西蘭總理阿爾登成功爭取連任，致勝關鍵主要在於她領導工黨多次展現危機處理能力；但後疫情 時代的經濟民生難題，將會是她今後必須面對的挑戰。

彭博（Bloomberg News）15日刊登分析報導，標題為「阿爾登的危機處理大師課程」。內容指阿爾登（Jacinda Ardern）任內屢次成功處理各項危機，讓3年前大選時的「賈辛達狂熱」（Jacinda-mania）得以重現。

阿爾登的全名為賈辛達．阿爾登，她於2017年曾經7度拒絕擔任工黨領導人，一直到當年8月1日才同意出馬領導工黨迎戰短短7星期後的大選。人氣爆表的她，成功集結從中間派到左翼選民的支持，形成被媒體稱之為「賈辛達狂熱」現象。

阿爾登自從投入選戰起，就展現危機處理能力。2017年10月中，大選點票完成，工黨及同盟綠黨加起來仍未達國會半數議席，同時對手國家黨的議席又未過半數，紐西蘭面臨僵局國會（又稱懸峙國會，hung Parliament）的局面。

結果紐西蘭國家廣播電台（RNZ）於2017年10月19日報導，政治立場極右的紐西蘭優先黨領導人皮特斯（Winston Peters）突然宣布，選擇與中間偏左的工黨和極左的綠黨共組聯合政府。事態發展讓人跌破眼鏡，甚至在皮特斯向媒體公開有關決定之前，工黨仍不知情。

RNZ於2017年10月21日刊登評論文章，指工黨與紐西蘭優先黨共組聯合政府，可說是「當今史上最怪誕的政治組合之一」。

這個「怪誕的政治組合」之所以能夠成事，在於阿爾登領導的工黨充分與紐西蘭優先黨和綠黨分享權力，由皮特斯擔任副總理兼外交部長，在阿爾登隨後請產假期間，皮特斯更代理總理，而綠黨也首次獲得內閣部長級職位。權力平衡的結果是，聯合政府執政3年以來廣受好評。

阿爾登就任總理8個月後，一度請產假6個星期，為全球史上第2位於任內生產的民選領導人（第一位是巴基斯坦已故總理碧娜芝．布托）。2018年9月阿爾登首度於聯合國 發表演說，為史上第一次有國家領導人帶著嬰兒進入聯合國大會會議廳，發言過程中一度抱著3個月大女兒妮薇（Neve Te Aroha），而成為國際輿論佳話。

但在6個月後，紐西蘭卻陷入「最黑暗的一天」，2019年3月15日，澳洲 藉男子塔倫（Brenton Tarrant）於紐西蘭基督城向伊斯蘭清真寺發動恐怖主義攻擊，造成51人死亡。

阿爾登譴責極端主義暴行之外，讓她贏得全球好評主要有兩件事，事發後阿爾登隨即披上伊斯蘭頭巾，親自趕往慰問，並與受害人家屬一同相擁哭泣，展現與民眾同憂戚並且重視多元文化的風範；另外，在短短不到一星期內，完成修法嚴格禁止私人擁有槍械，以鐵腕姿態向暴力說不。

2019年12月9日，造成逾20人死亡的紐西蘭白島火山爆發，阿爾登隨即趕往救災現場。當她擁抱前線救災人員的新聞畫面傳出後，國際輿論再次談論起8個多月前她慰問基督城恐襲受害家屬的場面。

更加激起鄰國澳洲輿論熱烈討論的是，對照阿爾登的憂國憂民形象，當澳洲森林野火肆虐時，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及多名高官卻是忙著與家人度假。

到了2020年，全球受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情侵襲，阿爾登緊緊跟隨「台灣模式」抗疫，較多個西方國家更早及更嚴格採取抗疫措施。6月初，阿爾登一度宣布紐西蘭抗疫成功，雖然到了8月再度出現社區群聚感染，但疫情在邁入9月至今大致受控，僅有零星新增確診個案出現，而且大多是境外傳入為主。

阿爾登政府抗疫有成，是工黨贏得選戰的最重要因素之一。不過雖然危機處理出色，但阿爾登解決民生問題的能力，則讓人存疑。據雪梨晨驅報（Sydney Morning Hearld）9月17日報導，受到疫情打擊，尤其受抗疫鎖國措施影響，紐西蘭今年連續兩季經濟萎縮超過一成，是該國11年來首現經濟衰退。

即使撇開疫情因素，據威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）專家普克德（Kate C. Prickett）撰文指出，紐西蘭目前面臨嚴重住屋短缺和貧困兒童比率偏高的問題。

要如何克服後疫情時代的經濟民生問題，將是阿爾登今後必須要處理的難題。