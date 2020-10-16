法國教師展示穆罕默德漫畫遭斬首 馬克宏譴責恐攻

晚間9時，法國總統馬克宏抵達當地，會見該校教師。（路透）

法國一名國中歷史教師因曾在課堂上展示伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，今天慘遭斬首，警方隨後擊斃歹徒。總統馬克宏 晚間表示，恐怖分子攻擊教師等於攻擊整個國家。

這起悲劇發生在巴黎西邊郊區孔弗朗（Conflans-Sainte-Honorine）一所學校附近。傍晚5時左右，孔弗朗反犯罪小組接獲通報，發現一名行跡詭異男子手持刀子在學校附近遊蕩。

法國警方指出，一名攻擊者今天將一名歷史老師斬首，這名老師近期曾在班級上展示伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的漫畫。

警方到達現場後，「具有攻擊性與威脅性」的嫌犯拒絕將武器放下，在對峙後遭警方擊斃。警方隨後在附近發現遭到斬首的教師。

法新社報導，這名身分未明的攻擊者在警方圍捕時遭警方開槍擊 中，最後因傷重死亡。

目前所知，嫌犯18歲，出生於莫斯科。他在被擊斃前曾高喊「真主至大」。案件已往「與恐怖行動有關的暗殺」以及「與恐怖犯罪行動相關之惡行」方向偵辦。

一名警方消息人士表示，這名攻擊者與警方對峙時喊叫：「真主至大（Allahu Akbar）。」聖戰士在攻擊時常高喊此語。

法國反恐檢察官說，他們將此攻擊視為「一宗相關恐怖組織的謀殺行為」，及相關一個「恐怖分子的犯罪組織」。

À tous les enseignants de France. pic.twitter.com/YLlIVILTaN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2020

晚間9時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）抵達當地，會見該校教師。他在凶案現場附近表示，這起事件具有「伊斯蘭恐怖分子攻擊」的特徵。

馬克宏在現場表情嚴肅地向媒體表示：「一位公民今天遭到殺害是因為他的教學，因為他教導學生言論自由、信仰與不信的自由。我們的同胞是伊斯蘭恐怖分子攻擊的受害者。」

他說：「今晚我要向法國所有教師表示，我們和他們站在一起。整個國家今天、明天，都會站在他們的身邊保護他們、捍衛他們，讓他們能執行他們的工作。」

馬克宏強調：「若恐怖分子要攻擊的是老師，那他想攻擊的就是法蘭西共和國、啟蒙之國，以及讓孩子成為自由公民的可能性。」

馬克宏說，「全國上下」已做好準備保護老師，「蒙昧主義（obscurantism）不會獲得勝利」。

法媒指出，受害者10月初向班級展示穆罕默德諷刺漫畫後，就受到學生家長的恐嚇，甚至曾為此向警察局報案。這些學生家長曾向校長要求解聘該名教師，「褻瀆」的消息可能因此就傳到當地宗教派系耳中。

媒體報導，嫌犯在殺害教師後，還把被害人的照片上傳推特，並寫道：「致馬克宏，異教徒的領袖，我已經處決了你一隻膽敢藐視穆罕默德的地獄之犬。」嫌犯的帳號已被停權。

全國國中及高中職員工會（SNALC）隨後發出聲明指出，「我們的同事遭到殺害，只因為他執行了他的工作：教學」。工會表示，將持續關注這起案件，並要求還給受害教師一個公道。

全國中等教師工會（SNES-FSU）則呼籲全國中等教育工作者明天上午11時為受害者默哀一分鐘，以紀念被殺害的教師，並支持他的同事、學生、家屬與親友。

一名學生家長向費加洛報（Le Figaro）表示，在他兒子口中，這名教師非常友善、親切，當受害教師展示諷刺漫畫時，有請穆斯林學生先到教室外，「但我兒子說他這麼做是出於善意，為了保護他們，不讓他們覺得難過，不是為了批判他們」。

許多政治人物都在第一時間發出貼文表示震驚與哀悼。教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）在推特上表示，「今晚，遭到卑鄙殺手攻擊的是整個共和國，面對伊斯蘭恐怖主義，我們的團結與堅定是唯一答案」。

左翼「不屈法國」（La France insoumise）領導人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）寫道：「可恥的罪行！殺人犯自認成了他口中的神。他污衊了他的宗教。」

極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）則說：「我們是在法國，無法容忍如此程度的野蠻。」

前總統歐蘭德（Francois Hollande）寫道：「現在共和國以及學校再次成為伊斯蘭恐怖主義的目標。比起過去，我們現在更需要團結一致，來面對野蠻行徑和愚昧主義。」（編輯：周永捷）1091017

事件發生在巴黎西邊郊區孔弗朗（紅點處）一所學校附近。（圖取自Google地圖網頁）