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歐洲疫情再升溫 世衛組織：令人極為關切

中央社哥本哈根15日綜合外電報導
世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge，圖）在丹麥哥本哈根舉行的記者會上表示，現在是「加強採取措施」的時候了，因為歐洲不斷增加的病例數「令人極為關切」。美聯社
世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge，圖）在丹麥哥本哈根舉行的記者會上表示，現在是「加強採取措施」的時候了，因為歐洲不斷增加的病例數「令人極為關切」。美聯社

歐洲各國已公布嚴格新措施，以圖控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的病例激增。世界衛生組織（WHO）今天警告，疫情令人「極為關切」。

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在丹麥哥本哈根（Copenhagen）舉行的記者會上表示，現在是「加強採取措施」的時候了，因為歐洲不斷增加的病例數「令人極為關切」。

但他指出，疫情已不如3、4月時嚴重，因此強調，會使「我們社會與經濟全面停頓」的極端封鎖措施應該避免。

歐盟歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天發佈了疫情統計地圖，在其所追蹤的31個國家中，有一半以上都以紅色標籤標註為高傳染率與高陽性反應檢測率的國家，其中也包含非歐盟國家。

法國巴黎等9個城市即將實施宵禁，德國則對人群聚集實施了新限制。

波蘭宣佈在疫情嚴重的「紅區」（red zone）進行局部封鎖，包含各大城市在內，並要求民眾盡可能在家工作。瑞士衛生部長柏塞茲（Alain Berset）則表示，當地疫情「惡化速度超過其他地區」。這兩個國家的新增病例數都創下新高。

疫情 歐盟 世衛

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