中國藉高科技擴大全球監控 聯合國淪為幫凶

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。美聯社

華爾街日報今天刊登評論文章指出，正當美國 致力於遏止數位資料流入中國 之際，位於紐約的聯合國 秘書處卻與北京合作，擬成立總部位於中國的聯合全球資料中心。

這篇由美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）兼任研究員羅塞特（Claudia Rosett）撰寫的評論文章說，這項中國與聯合國合作的計畫，內容包括處理聯合國各成員國數位資料的研究中心，以及凸顯中國高超衛星監控能力的地理資訊中心。

羅塞特在文章中指出，中國總書記習近平在9月22日以視訊召開的聯合國成立75週年大會於總辯論議程發表談話，承諾「支持聯合國在國際事務中扮演其主要角色」，另宣布「中國將成立『聯合國全球地理信息知識與創新中心』」，以及「『可持續發展大數據國際研究中心』，以促成2030年永續發展議程（Agenda 2030）的落實」。

羅塞特在文章中說，聯合國的紀錄顯示，兩個中心的地點已經敲定，負責2030年永續發展議程的單位聯合國經濟和社會事務部（U.N. Department of Economic and Social Affairs）與中國政府已簽署意向書並已向聯合國秘書長報告。由於聯合國經濟和社會事務部自2007年以來皆由中國派員擔任主管，因此簽署協議的中方與聯合國官員都是中國人。

聯合國全球地理信息知識與創新中心將設於浙江省德清縣，這裡是中國地理資訊產業園區的所在地，並曾主辦2018年聯合國「世界地理資訊大會」（U.N. World Geospatial Information Congress），至於可持續發展大數據國際研究中心將設置於杭州市，兩地相距車程不到一小時。

馬雲創辦的阿里巴巴集團總部也位於杭州市，2018年聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）籌組的「高階數位合作小組」（High-Level Panel on Digital Cooperation），即由馬雲與微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的妻子梅琳達（Melinda Gates）擔任共同主席。羅塞特說，聯合國、美國與中國億萬富豪3方關係深化，助長中國主宰全球的野心。

這篇評論文章指出，去年6月中國國家統計局局長寧吉喆與聯合國負責經濟和社會事務的副秘書長劉振民在上海會晤，並簽署稱之為「聯合國—國家統計局大數據研究所」的諒解備忘錄，目的是「與中國公部門與民間單位合作」，運用中國的方法與技術專長，這個機構極可能成為中國的全球情報網絡。

對於聯合國與中國合作發展大數據可能造成的影響與衝擊，羅塞特分析，中國單憑己力已蒐集並可能在全球各地大量竊取資料，但憑藉著聯合國的合法掩護，將使得北京更輕而易舉取得成員國的資料，影響聯合國關於資料蒐集的標準與規範，左右結果，並納入聯合國體系內，而向全球投射中國的科技專橫。