中國駐加大使警告勿庇護港人 加拿大批「發言不當」

中國駐加拿大大使叢培武。(路透資料照片)

日前一對曾參加「反送中」示威的香港 夫婦在加拿大 獲得難民身分後，中國 駐加大使叢培武當地時間15日公開警告加拿大政府，要求停止提供政治庇護給香港示威者。

叢培武還揚言，如果加拿大關心香港的穩定繁榮，關心香港「30萬加拿大公民」及加拿大企業的健康與安全，就應該支持「打擊暴力犯罪行為」。

綜合路透社、南華早報等媒體報導，叢培武是在一場視訊會議作上述表示。

他聲稱，加拿大政府向逃避「港區國安法」制裁的香港人提供政治庇護，形同「干涉中國內政，助長暴力犯罪分子」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前表示，中國的「脅迫式外交」對中國自身、對世界其他國家而言都是適得其反。叢培武則在視訊中辯稱，中國沒有對加拿大展開「脅迫式外交」。

他宣稱，中國並沒有將加拿大人康明凱（Michael Kovrig）及史佩弗（Michael Spavor）當作人質處理，並再度要求加方釋放華為財務長孟晚舟。

根據加拿大環球郵報報導，加拿大外長商鵬飛隨後發布聲明表示叢培武發言不當，他說：「我無法接受中國大使的言論。我已指示外交部聯系中國駐加拿大大使，並向他表明加拿大永遠會支持人權以及全球加拿大公民的權益。」