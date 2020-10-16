我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

中國駐加大使警告勿庇護港人 加拿大批「發言不當」

中央社／北京16日電
中國駐加拿大大使叢培武。(路透資料照片)
中國駐加拿大大使叢培武。(路透資料照片)

日前一對曾參加「反送中」示威的香港夫婦在加拿大獲得難民身分後，中國駐加大使叢培武當地時間15日公開警告加拿大政府，要求停止提供政治庇護給香港示威者。

叢培武還揚言，如果加拿大關心香港的穩定繁榮，關心香港「30萬加拿大公民」及加拿大企業的健康與安全，就應該支持「打擊暴力犯罪行為」。

綜合路透社、南華早報等媒體報導，叢培武是在一場視訊會議作上述表示。

他聲稱，加拿大政府向逃避「港區國安法」制裁的香港人提供政治庇護，形同「干涉中國內政，助長暴力犯罪分子」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前表示，中國的「脅迫式外交」對中國自身、對世界其他國家而言都是適得其反。叢培武則在視訊中辯稱，中國沒有對加拿大展開「脅迫式外交」。

他宣稱，中國並沒有將加拿大人康明凱（Michael Kovrig）及史佩弗（Michael Spavor）當作人質處理，並再度要求加方釋放華為財務長孟晚舟。

根據加拿大環球郵報報導，加拿大外長商鵬飛隨後發布聲明表示叢培武發言不當，他說：「我無法接受中國大使的言論。我已指示外交部聯系中國駐加拿大大使，並向他表明加拿大永遠會支持人權以及全球加拿大公民的權益。」

加拿大 中國 香港

上一則

法國單日新增確診首破3萬 宵禁前再創新高

下一則

不管疫情！印度重新開放戲院觀眾稀疏

延伸閱讀

意外發現！12歲男孩登山驚見6900萬年前恐龍化石

意外發現！12歲男孩登山驚見6900萬年前恐龍化石
台灣立榮東沙包機任務 民航局協調繼續執行

台灣立榮東沙包機任務 民航局協調繼續執行
新加坡香港將推「旅遊泡泡」 行前檢測取代隔離

新加坡香港將推「旅遊泡泡」 行前檢測取代隔離
兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

熱門新聞

魚療帶給人一種酥酥麻麻的感覺，許多人都非常享受魚療，一名中國女子到泰國魚療，因為實在太享受，一不小心就尿失禁了。圖／讀者提供

妹子魚療「爽到失禁」 竟害整池魚死光光

2020-10-10 08:30
泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
在北韓閱兵儀式上出現的這款飛彈疑似新款洲際彈道飛彈。（美聯社）

北韓破天荒凌晨閱兵 葫蘆裡賣什麼藥？

2020-10-10 12:24
梅根與哈利何時返英，歐美媒體都在注意。圖／路透資料照片

威廉王子為了阻擋梅根嫁進皇室 竟曾使出這招！

2020-10-10 11:43
喬伊表示「將要捐精到90歲，幫助更多女子」。(取材自aftertimeexpires.com)

英男免費捐精「真槍」上床 12年已有150個孩子

2020-10-08 07:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天