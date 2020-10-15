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新加坡香港將推「旅遊泡泡」 行前檢測取代隔離

中央社 / 新加坡15日專電
同為國際航空樞紐的新加坡與香港將推行「安全旅行圈」（旅遊泡泡）。新加坡交通部長王乙康表示，這項措施不限制旅客旅行目的，但行前需要接受病毒檢測，抵達後無須隔離。 新華社
同為國際航空樞紐的新加坡與香港將推行「安全旅行圈」（旅遊泡泡）。新加坡交通部長王乙康表示，這項措施不限制旅客旅行目的，但行前需要接受病毒檢測，抵達後無須隔離。 新華社

同為國際航空樞紐的新加坡與香港將推行「安全旅行圈」（旅遊泡泡）。新加坡交通部長王乙康表示，這項措施不限制旅客旅行目的，但行前需要接受病毒檢測，抵達後無須隔離。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）重創全球航空業，部分國家及地區在疫情趨緩後，逐步開放邊境。新加坡目前已解除對澳洲（不含維多利亞州）、越南、汶萊、紐西蘭旅客的入境限制，也與汶萊、中國、日本、馬來西亞、韓國等國建立互惠的綠色通道。

王乙康今天同步透過實體及線上記者會分別向本地及外國媒體表示，新加坡與香港原則上達成共識，將設立「旅遊泡泡」。雙方認同彼此已成功控制疫情，在這項新措施下，無須限制旅客旅行目的，旅客抵達後也不需要隔離及遵守事前規劃好的行程，雙方決定透過旅行前的檢測來替代這些作法。

不過，他說，旅客在抵達機場後，雙方也可以進行更多檢測。對於新措施實施的時間，他回應表示，希望數週後就能上路。

另外，新加坡交通部指出，在這項措施下，旅客行前須接受核酸檢測（PCR）且結果須為陰性。旅客必須搭乘指定班機，機上不能有其他非「旅遊泡泡」的乘客。

至於班機及旅客數量限制，王乙康表示，雙方還需要進一步討論。

王乙康說，包括新加坡公民、永久居民及持有長期准證的外籍人士都適用這項新措施。不過，由於港方仍有顧慮，在初期階段，新加坡住在宿舍的移工無法適用這項措施。

他並表示，新加坡、香港都是區域甚至是國際航空樞紐，雙方在成功控制疫情後，合作設立「旅遊泡泡」，也希望這成為範本，有助新加坡設立其他「旅遊泡泡」。

新加坡 檢測 疫情

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