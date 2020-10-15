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25歲俄母為了買新鞋 黑市開價3000英鎊 賣7天大女嬰

編譯中心／綜合報導
俄國一名25歲媽媽竟因缺錢買新鞋，而將一周大的女嬰放上黑市以3000英鎊出售。（取材自推特）
俄國一名25歲媽媽竟因缺錢買新鞋，而將一周大的女嬰放上黑市以3000英鎊出售。（取材自推特）

俄羅斯一名25歲媽媽嘉德琪娃（Luiza Gadzhieva）為了買一雙新靴子，竟將才剛滿一周大的女兒以3000英鎊（約3892美元）賣掉，事後她遭假扮成買家的便衣警察給當場逮捕。

綜合外媒報導，嘉德琪娃一周前才剛生下女嬰，但她因為缺錢且非常想要買一雙新靴子，因此在黑市貼出「幫女嬰找養父母」的廣告，並希望能藉此獲得3000英鎊的收入。

在交易現場，嘉德琪娃當場被冒充是買家的便衣警察給抓獲，在警方問話時，嘉德琪娃更是羞愧的低著頭。然而，嘉德琪娃其實打從一開始就跟姊妹討論過，計畫要將賣掉女兒的金錢拿去買一雙新靴子。

一名反奴隸組織人員也曾試圖假扮買家，並不斷說服她販賣嬰兒會有非常嚴重的後果，但她卻反駁對方「不要說『賣』嬰兒這個字眼，聽起來很粗魯」，並堅持要將女嬰賣掉。最終，嘉德琪娃遭到警方逮捕，而女嬰也已由相關單位安置，只是她還育有其他三名子女，他們的狀況便不得而知。

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