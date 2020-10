25歲俄母為了買新鞋 黑市開價3000英鎊 賣7天大女嬰

俄羅斯 一名25歲媽媽嘉德琪娃(Luiza Gadzhieva)為了買一雙新靴子,竟將才剛滿一周大的女兒以3000英鎊(約3892美元 )賣掉,事後她遭假扮成買家的便衣警察 給當場逮捕。

綜合外媒報導,嘉德琪娃一周前才剛生下女嬰,但她因為缺錢且非常想要買一雙新靴子,因此在黑市貼出「幫女嬰找養父母」的廣告,並希望能藉此獲得3000英鎊的收入。

Mum Tried To Sell Her One-Week-old Baby For £3,000 To Buy Pair Of BootsA callous mum tried to sell her one-week-old baby for £3,000 to buy new pair of boots.

