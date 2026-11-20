洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 大谷翔平與New Balance簽下延續至職業生涯結束的歷史性合約，不僅創下棒球代言先例，也強化品牌在日本市場的長期布局。

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇 隊日籍球星大谷翔平 （Shohei Ohtani）正式躋身頂級體壇巨星行列，與運動品牌New Balance簽下長約。

知名體育新聞與流行文化媒體網站B／R報導，New Balance周五宣布，已與大谷翔平完成續約，新合約將一路延續至他的棒球選手生涯結束為止。

據男性時尚雜誌《GQ》記者雷姆森（Nick Remsen）報導，不同於詹姆斯（LeBron James）與喬丹 （Michael Jordan）與Nike簽署的終身合約，大谷翔平的這份合約「似乎是體壇首見專門涵蓋球星現役期間的合約」，同時也創下大聯盟球員簽下此類代言合約的首例。

現年32歲的大谷翔平於2023年首度與New Balance簽約，目前他與道奇隊簽有10年7億美元合約，效力期限至2033年球季。New Balance曾於2024年球季開打前為大谷打造個人專屬標誌，作為此次續約的一部分，品牌也將以大谷翔平的名字重新命名旗下的運動研究實驗室（Sports Research Lab）。

New Balance在聲明中表示，雙方的合作協助品牌成功拓展日本市場，此次續約也代表品牌「持續投資棒球運動，並致力於在大谷母國實現長期成長的承諾」。

簽下這份合約後，大谷翔平正式加入少數簽有「至少涵蓋剩餘職業生涯」代言合約的體壇巨星之列。

近期簽下終身代言合約的球星之一，是NBA波特蘭拓荒者隊後衛里拉德（Damian Lillard），他於2024年12月與Adidas完成終身續約。據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，里拉德當時成為繼詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant，Nike）及柯瑞（Stephen Curry，Under Armour／Curry Brand）之後，第4位擁有終身代言合約的現役NBA球員；不過柯瑞隨後與Under Armour分道揚鑣，並於今年6月宣布與中國運動品牌李寧簽下10年合約。另一位擁有終身合約的現役体壇巨星，則是2016年與Nike簽約的足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。

大谷翔平與運動品牌New Balance簽下長約。（路透檔案照）