亞馬爾「辱華」大反轉？西甲致函央視：截圖是惡意偽造

西班牙球星亞馬爾。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 針對亞馬爾疑似辱華截圖風波，央視指西甲已回函確認圖片屬偽造，內容未曾出現在其官方Instagram，並表示將追查散播假訊息者。

網路近日流傳西班牙足球甲級聯賽（西甲）巴塞隆納球星亞馬爾 （Lamine Yamal）在個人社群平台轉發歧視華人 及亞裔短影音的截圖，引發外界熱議。中國大陸中央廣播電視總台（央視）體育青少中心16日表示，西甲聯盟已正式回函澄清，該截圖純屬惡意偽造，並非亞馬爾本人發布。

據央視體育發布的聲明指出，針對16日媒體報導亞馬爾疑似在Instagram轉發涉種族歧視 影片一事，央視總台在第一時間關注到相關輿情後，隨即啟動應急程序，要求西甲聯盟立即核實並給予回饋。

西甲聯盟於16日下午正式回函央視，確認目前在抖音等平台流傳的圖片是「經過偽造的截圖」，刻意偽裝成發布於亞馬爾本人官方Instagram帳號的貼文，實際上該內容從未出現在其官方帳號中。西甲聯盟在信中重申，堅定致力於打擊足球界及全社會的種族主義與一切形式歧視，強烈譴責此類出於傷害他人目的而散播虛假資訊的行為，並透露已針對傳播不實消息的帳號展開調查。

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現年19歲的亞馬爾出生於2007年7月13日，司職右邊鋒，出身巴塞隆納著名的拉瑪西亞（La Masia）青訓營，目前效力於巴塞隆納及西班牙國家隊。他於2023年4月對陣皇家貝提斯的西甲聯賽中，以15歲之齡寫下巴薩隊史最年輕一線隊出場紀錄；2024年德國歐洲國家盃更成為其一戰成名的舞台，當時16歲的亞馬爾不僅隨西班牙隊奪冠，更在4強賽對陣法國時踢進一記遠射，成為歐國盃史上最年輕進球者，整屆賽事貢獻4次助攻並獲選最佳年輕球員，迅速在全球體壇爆紅。

隨著人氣水漲船高，亞馬爾目前手握多項全球知名品牌代言，合作對象涵蓋愛迪達（Adidas）、OPPO、Visa、可口可樂、Konami（eFootball）、Beats by Dre、Powerade以及American Eagle等。