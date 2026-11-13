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柔道／台「柔道男神」險勝哈薩克好手 楊勇緯奪本季首金

記者劉肇育／即時報導
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台灣「柔道男神」楊勇緯。（中央社檔案照）
台灣「柔道男神」楊勇緯。（中央社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣柔道名將楊勇緯在札格雷布大獎賽連勝多名好手，先後擊敗以色列、德國與法國銀牌名將，金牌戰再於黃金得分制險勝哈薩克對手，拿下本季首金。

台灣「柔道男神」楊勇緯今天在札格雷布大獎賽登場，在接連擊敗以色列、德國選手後，他先是在4強賽擊敗巴黎奧運銀牌得主法國姆凱德茲（Luka Mkheidze），金牌戰又險勝哈薩克巴基詹（Aman Bakytzhan），奪下個人本季首冠。  

楊勇緯本周在札格雷布大獎賽以男子60公斤級第二種子身份登場，在首輪輪空後，先在16強戰歷經黃金得分制的艱辛對決，以精彩的巴投取得有效分擊退以色列選手維克斯勒（Yehonatan Veksler），順利挺進8強。

隨後在8強戰擊敗德國選手海德（Maximilian Heyder）後，楊勇緯4強戰更迎來硬仗，強碰2024巴黎奧運銀牌得主、法國好手姆凱德茲。雙方開賽便展開高張力的激烈攻防，經驗豐富的楊勇緯冷靜應對，憑藉一記俐落的足車取得關鍵有效分，成功守住勝果。

一路過關斬將的楊勇緯，金牌戰中則碰上哈薩克選手巴基詹，開賽後不久雙方就雙雙吞下指導，巴基詹也率先取得半勝，但楊勇緯在局末靠著大內割扳平戰局，硬是將比賽帶入黃金得分制，最終巴基詹也因為吞下3次指導，由楊勇緯取勝，拿下本賽季首金，也是繼去年黃金海岸大洋洲柔道公開賽後，再度在大獎賽奪金。

精華 FAQ

  • 楊勇緯在札格雷布大獎賽男子60公斤級一路過關斬將，最後於金牌戰擊敗哈薩克選手巴基詹，奪下本季首金，也是他再度在大獎賽賽事中摘金。

  • 他先後擊退以色列選手維克斯勒、德國選手海德，4強再擊敗2024巴黎奧運銀牌得主法國姆凱德茲，展現穩定實力與關鍵時刻的抗壓能力。

  • 金牌戰開局雙方都吞下指導，巴基詹一度取得半勝，但楊勇緯在局末以大內割扳平，將比賽拖入黃金得分制，最終靠對手3次指導確定勝出。

楊勇緯 哈薩克 巴黎奧運

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