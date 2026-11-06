花式滑冰「四周跳女王」時隔5年亮相 多了個「比賽搭子」

特魯索娃在2022年冬奧花式滑冰比賽中獲得女子單人滑亞軍。 （中新社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 花式滑冰名將特魯索娃以個人中立身分重返國際賽場，深圳站短曲暫列第3，並因抱著兒子拍攝選手照成為焦點，展現復出後兼顧母職與競技的新生活。

明明是單人滑冰比賽，賽場大螢幕上的選手照裡怎麼出現了兩個人？

6日，在深圳開賽的2026年中國盃世界花式滑冰大獎賽上，今年9月重返國際賽場、以個人中立身分參賽的「四周跳女王」特魯索娃（Alexandra Trusova），時隔五年再次亮相大獎賽系列賽，以72.37分暫列女子單人短曲第三。

被中國網友親切稱為「莎莎」的她，一襲藍衣一亮相，便引得滿場歡呼。除了場上的熱鬧，從她登場起便出現在大螢幕上的選手照，也吸引了不少目光。

與常見的選手個人形象照不同，身穿休閒運動服的「莎莎」，笑盈盈地抱著一個小男孩。螢幕上的名字也不再是人們熟悉的「特魯索娃」，而是她婚後的姓氏「伊格納托娃」（Alexandra Ignatova）。

這位特別的「比賽搭檔」，正是她去年8月出生的兒子米哈伊爾（Mikhail）。

「我這次參賽一直帶著孩子，當時（拍照）問能不能讓他也一起拍，經過允許後我就帶他一起拍了，特別可愛。」賽後，伊格納托娃嘴角上揚，向記者解釋了這張照片的由來。

國際滑冰總會（ISU）還在社群媒體 帳號上發布了一段母子倆的影片，並幽默地表示：「伊格納托娃的新教練已經開始發揮作用了。歡迎加入團隊，米哈伊爾！」

這位剛剛一歲多的「新教練」，接下來的行程還挺忙。中國盃結束後，他還將陪媽媽飛往美國，參加下一站大獎賽。從一個人全身心投入訓練和比賽，到如今帶著孩子輾轉各地，伊格納托娃的運動員生活幾年間發生了巨大變化。

四年前的北京冬奧會上，17歲的特魯索娃在長曲中挑戰五個四周跳，技驚四座，但最終與金牌失之交臂，遺憾落淚。那時的她，幾乎把全部生活都交給了冰面，也毫不掩飾對冠軍的渴望。

此後，她經歷了傷病和漫長的比賽空窗期以及結婚生子，在今年9月終於重返國際賽場。重新找回競技狀態並不容易，尤其是生育後，她還要在照顧孩子與高強度訓練之間尋找平衡。

如今，22歲的伊格納托娃帶著新的名字和身分歸來，對勝負也有了不同的理解。她曾在今年的採訪中表示，自己已經能夠坦然接受不是第一名的結果，也不再總拿現在的自己與17歲時比較。

不過，有些東西始終沒變。當被問及為什麼還要恢復練習一些高難度動作，她在個人社群媒體帳號上笑稱：「沒有四周跳，滑冰就太無聊了。」