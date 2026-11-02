8站高級賽無冠 多站未破8強 新華社追問中國男乒怎麼了

當地時間10月31日，在法國蒙彼利埃舉行的WTT冠軍賽蒙彼利埃站男子單打四分之一決賽中，中國選手林詩棟3比4不敵瑞典選手莫雷加德，無緣半決賽。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 2026年WTT蒙彼利埃冠軍賽國乒男單無人闖進4強，結合全年高級賽戰績可見，男隊在關鍵分把握、主力缺陣與梯隊支撐上都面臨考驗。

2026年世界乒乓球職業大聯盟 （WTT）蒙彼利埃冠軍賽1日收官，南韓 選手張禹珍首度斬獲WTT冠軍賽男單冠軍，這也是南韓乒乓球隊史上首座WTT冠軍賽級別單打桂冠。遺憾的是，本屆賽事，中國男乒五人參賽、三人進八強後止步，無人躋身半決賽，這與女隊包攬前四形成鮮明對比。人們不禁要問：國乒男隊怎麼了？

需要明確的是，蒙彼利埃冠軍賽僅是一項WTT分站賽事，不足以據此判定國乒男隊失去項目優勢。但把它放進2026年的WTT賽事脈絡中，對照外協會選手的關鍵分能力，仍可窺一斑而見全豹。

梳理今年WTT高級別賽事戰績，國乒男單僅在新加坡大滿貫賽由王楚欽斬獲一冠。其餘賽事的冠軍均是外協會選手：多哈冠軍賽，中國台北隊選手林昀儒 奪魁；重慶冠軍賽，法國隊的小勒布倫登頂；美國大滿貫賽，日本隊松島輝空折桂；橫濱冠軍賽，日本隊張本智和問鼎；瑞典大滿貫賽，小勒布倫奪冠；中國大滿貫賽，松島輝空拿下冠軍；澳門冠軍賽，瑞典選手莫雷加德奪冠；加上本屆賽事，國乒男單已有八站高級別賽事無緣冠軍，其中多站未能突破八強、四強關口。

回望這站賽事，國乒男隊並非沒有亮眼表現。八分之一決賽階段，隊伍打出三場極具含金量的比賽。

梁靖崑迎戰法國選手西蒙·高茨，開局0:2落後，場外指導王皓及時調整戰術，梁靖崑連扳三局實現「讓二追三」，特別是在第四局3:7落後、局末戰至10平的關鍵節點，梁靖崑頂住壓力拿下勝利。周啟豪面對世界排名第二、坐擁主場優勢的小勒布倫，在先失一局的情況下，依靠短球限制對手直板快攻，最終3:1完成翻盤。林詩棟則是3:0輕取南韓選手安宰賢，憑藉成熟的反手體系掌控全場節奏。

三名隊員晉級八強，依靠的是扎實的臨場戰術調整：梁靖崑逆境之中的頑強韌性、周啟豪超強的戰術執行力、林詩棟出色的場面掌控力，以及教練精準高效的臨場調度，都是隊伍處於新老交替期的寶貴財富，應該得到充分肯定。

關鍵分短板不容忽視

然而，從八強戰開始，比賽走向發生轉折，國乒隊員暴露出與外協頂尖選手間的差距，集中體現在關鍵分的處理能力上。

林詩棟與莫雷加德鏖戰七局，比賽中打出11:1、11:3的懸殊局分，決勝局一度4:1領先，卻沒能守住優勢最終落敗；周啟豪與弗朗西斯卡苦戰七局，決勝局10:9手握賽點，最終連丟三分遺憾出局；梁靖崑對陣張禹珍，多局比賽均以微弱分差失利。三場四分之一決賽，國乒隊員的整體實力不落下風，短板在於難以將領先優勢轉化為最終勝利。

反觀張禹珍的奪冠歷程，他將關鍵分的處理能力展現得淋漓盡致。對陣林昀儒，決勝局7:10落後，連追5分實現翻盤；迎戰雨果·卡爾德拉諾，兩局戰至14:12，決勝局挽救賽點後14:12絕殺對手；1:3落後弗朗西斯卡，第五局9平後果斷出手，拿下關鍵分，決勝局8平後敢於側身搶攻、變換線路，最終鎖定冠軍。

亞軍弗朗西斯卡同樣具備這樣的能力，半決賽與莫雷加德打滿七局，局末關鍵分處理冷靜老練。如今，外協頂尖選手已經將「關鍵分主動搏殺、節奏靈活變化」轉化為常規戰術。反觀國乒，在賽點、局點等緊要關頭，出手往往趨於保守。

男子乒壇多極格局已成

這樣的現象並非本站賽事獨有。今年以來，小勒布倫、張本智和、松島輝空、莫雷加德、雨果、張禹珍、弗朗西斯卡等人，在不同賽事中均能闖入深輪次，甚至站上最高領獎台。本站男單四強分別來自南韓、巴西、瑞典、德國，兩場半決賽全部打滿七局。

可以說，如今男子乒壇多極化格局已然形成，世界排名前列的選手實力差距不斷縮小；七局制較量中，心態與關鍵分往往成為取勝要素。

從隊伍內部看，國乒男隊正處在巴黎奧運會周期後的新老交替期。王楚欽受傷病影響缺席多站賽事；林詩棟也是帶傷出戰；向鵬、溫瑞博、陳垣宇等年輕隊員具備潛力，但大賽歷練不足。目前男單世界前十中，國乒僅有王楚欽、林詩棟兩人，一旦主力缺陣，梯隊能力不足的短板便會暴露。

一場失利不足以定義一支隊伍，需要警惕的是將惜敗歸結為偶然因素。蒙彼利埃賽場敲響的警鐘，已暴露出隊伍亟待補齊的短板：關鍵分的處理和把握能力、核心主力缺陣時的梯隊支撐。

國乒男隊的新老交替陣痛客觀存在，但隊伍的底子、教練團隊的執教能力、隊員逆境拼搏的精神依舊穩固。運動員即刻轉戰法蘭克福，參加本賽季最後一站冠軍賽。密集的賽程將考驗所有運動員的調整能力，更考驗國乒隊伍將經驗教訓轉化為競技實力的能力。