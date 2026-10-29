MLB／官網盛讚市場規模最小的光芒 惜敗給規模更大對手

光芒王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）原是釀酒人球員，生涯第2年、2021年季中被交易到光芒，本季16勝寫下個人單季最佳紀錄，昨天先發4局失1分，吞下世界大賽首敗。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 光芒雖以大聯盟最小市場之姿闖進世界大賽，卻再度敗給規模更大的釀酒人，連3次爭冠都失利，仍獲官網與教頭肯定。

光芒隊昨晚在佛州主場爆滿40489名球迷前，眼睜睜看著釀酒人隊奪走世界大賽冠軍，隊史仍是一冠難求；大聯盟 官網指出，這支球隊來自大聯盟規模最小的市場，往往表現夠出色，卻又總是敗給那些規模更大的對手。

釀酒人隊奪下成軍57年首座世界大賽冠軍，也是1957年勇士隊（1966年搬到亞特蘭大）封王後，密爾瓦基再度成為大聯盟冠軍城市；隊史僅僅28年的光芒在2008、2020、今年世界大賽分別不敵費城人、道奇 、釀酒人，不過本季團隊薪資只有9561萬美元，大聯盟排名倒數第3，卻能拚進世界大賽，總教練凱許（Kevin Cash）領軍12年功力倍受肯定。

光芒王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）原是釀酒人球員，生涯第2年、2021年季中被交易到光芒，本季16勝寫下個人單季最佳紀錄，昨天先發4局失1分，吞下世界大賽首敗，他說：「光芒是我在大聯盟層級效力過的最強球隊，釀酒人也是我碰過最強的對手。」

光芒背水一戰，拉穆森只休3天再登板，凱許說：「這傢伙真是硬漢，這對他來說是艱鉅任務，非常感謝拉穆森主動承擔重任，他渴望登板、並投出精彩表現。」

道奇去年完成世界大賽2連霸，釀酒人今年奪下隊史首冠，美聯球隊連續3年輸掉爭霸戰，最近封王是2023年遊騎兵；光芒今年身為美聯戰績最佳球隊，凱許盛讚全隊拚到最後一刻，他說：「球員現在傷痕累累，飽受疼痛困擾，非常感謝他們整季表現，贏下不少比賽，這是我看過最團結的隊伍。」