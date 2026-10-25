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「世界貓王」唐嘉鴻單槓摘金 世錦賽史上台灣第一人

中央社台北26日電
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台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決...
台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽，以總分14.966分摘金。（教練黃柏瑞提供/中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

「世界貓王」唐嘉鴻在荷蘭鹿特丹世錦賽單槓決賽奪金，成為台灣體操史上首位世錦賽金牌得主，也為台灣隊寫下新頁。

台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽，以難度分6.600分、執行分8.366分、總分14.966分摘金，這是他個人與台灣體操隊在世錦賽首金。

參加第54屆體操世錦賽的唐嘉鴻在單槓資格賽就以難度分6.000、執行分8.566分、總分14.566分高居第2晉級。

今天的決賽場上，唐嘉鴻再將難度分往上提升到6.600，是8名決賽選手中最高的。只見唐嘉鴻整套動作行雲流水，完全擺脫名古屋亞運掉槓的陰霾，儘管下法時沒能完全站定，但依舊拿到高分。

在過往體操世錦賽史上，台灣曾拿過2銀1銅，包括1993年張峰治的男子跳馬銀牌、2019年李智凱的男子鞍馬銀牌、2018年李智凱的男子鞍馬銅牌。

唐嘉鴻在今天順利摘金後，也成為台灣體操史上，首名拿下世錦賽金牌的好手。賽後他在頒獎典禮台上聽到台灣代表隊的會歌並且升上會旗，眼眶也忍不住濕潤了起來。

教練黃柏瑞告訴中央社記者，這幾天都睡不太好，畢竟世錦賽規模最大，來的選手也都很強，沒有到比完的時候，誰都說不準，「不過雖然都會緊張有壓力，但資格賽結束後我們還是正常訓練，沒特別調整。」

黃柏瑞透露，今天決賽的這一套動作就是跟名古屋亞運決賽時一樣的套路，「這套動作嘉鴻已經非常熟了，所以資格賽結束後就一直在練，雖然在槓上表現近乎完美，但下法時他太早推開槓，導致拋物線是往前的，所以落地才會跳了2下，也被扣了不少分。」

儘管名古屋亞運唐嘉鴻因失誤沒能拿到獎牌，但很快在世錦賽摘金。黃柏瑞強調，「其實只要嘉鴻把動作做完，基本上他的難度沒人能超越，所以就跟他說保持平常心，不要有太大壓力。」

世界體操錦標賽台灣代表隊從10月2日就出發前往荷蘭，先在當地的俱樂部移地訓練1週後，才轉往鹿特丹參賽，至今也超過3週。

黃柏瑞提到，從亞運到世錦賽，選手的心態都繃得很緊，回台之後會放個大假，「至於明年開始，應該會規畫去美國移地訓練，或者多參加一些盃賽，適應一下美國的環境和氛圍，提早為2028洛杉磯奧運準備。」

台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決...
台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽，以難度分6.600分、執行分8.366分、總分14.966分摘金，這是他個人與台灣體操隊在世錦賽首金。（教練黃柏瑞提供/中央社）

台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決...
台灣男子體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻25日在荷蘭鹿特丹舉行的世界體操錦標賽單槓決賽摘金，賽後開心的披上會旗。（教練黃柏瑞提供/中央社）

精華 FAQ

  • 唐嘉鴻在單槓決賽以難度分6.600、執行分8.366、總分14.966摘金，拿下個人與台灣體操隊在世錦賽的首面金牌，寫下歷史新頁。

  • 他在8名決賽選手中擁有最高難度分6.600，整套動作流暢穩定，雖然下法未完全站定仍保住高分，順利超越其他對手奪冠。

  • 這是台灣在世錦賽史上的首金，也讓唐嘉鴻成為首位世錦賽金牌選手。教練表示返台後將休假，之後規畫赴美移訓，為2028洛杉磯奧運做準備。

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