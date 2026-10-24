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台桌球新星迎18歲生日 亞錦賽橫掃香港一哥闖4強

中央社台北24日電
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郭冠宏檔案照。（新華社）
郭冠宏檔案照。（新華社）

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文章摘要整理：

台灣桌球新星郭冠宏在18歲生日當天以3比0擊敗香港一哥黃鎮廷，挺進亞錦賽男單4強並保底銅牌，寫下台灣男單新紀錄。

在烏茲別克舉行的桌球亞錦賽，迎接18歲生日的台灣新星郭冠宏，今天在男單8強以3比0橫掃香港好手黃鎮廷，確定前進4強、保底銅牌，並成為林昀儒後第一人。

世界排名第36的台灣桌球新星郭冠宏，今天適逢18歲生日，更在亞洲桌球錦標賽男單賽場繳出突破性表現，僅花費19分鐘就以直落三力退35歲的「香港一哥」黃鎮廷，如願挺進4強，保底獲得1面銅牌，成為最好生日禮物。

日前在團體賽對戰就曾取得勝利，郭冠宏此役首局開打後，迅速展現進攻端宰制力，頻頻迫使對手回擊出界情況下，手握大幅度領先，順利以11比4先馳得點，就算接下來遭遇小亂流，但郭冠宏屢屢在關鍵時刻穩住陣腳，最後再以11比7、11比8搶下男單4強門票。

值得一提的是，郭冠宏確定進帳本屆亞錦賽第2面獎牌，更寫下繼2023年林昀儒後，再有台灣男單選手登上頒獎台的紀錄，接下來郭冠宏將面對年僅19歲、球風獨特的中國好手李天陽，力拚金牌戰門票，而上次在亞錦賽男單稱王的台灣選手是2000年的名將蔣澎龍。

另名同樣闖進男單8強、世界排名30名的馮翊新，則在稍後對戰世界排名第3的日本名將張本智和，不僅期盼解鎖對戰首勝，更希望跟進郭冠宏的腳步躋身4強之列。

精華 FAQ

  • 郭冠宏對上35歲的香港名將黃鎮廷，最終以3比0橫掃對手晉級。這場勝利讓他順利闖進男單4強，也確定至少收下1面銅牌。

  • 他在18歲生日當天出賽，僅花19分鐘就直落三取勝，首局更以11比4先聲奪人。整體表現穩定且進攻犀利，因此被形容為最好的生日禮物。

  • 郭冠宏4強戰將對上19歲的中國好手李天陽，爭奪金牌戰門票。這也使他成為繼2023年林昀儒後，台灣再有男單選手登上亞錦賽頒獎台。

林昀儒 香港

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