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體操世錦賽／美國布萊克利女子全能奪冠 中國柯沁沁摘銅

新華社荷蘭鹿特丹10月23日電
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第54屆世界體操錦標賽女子個人全能決賽，美國選手布萊克利（中）奪冠，俄羅斯選手羅...
第54屆世界體操錦標賽女子個人全能決賽，美國選手布萊克利（中）奪冠，俄羅斯選手羅希娜（左），中國選手柯沁沁獲得銅牌。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

體操世錦賽女子個人全能決賽中，美國布萊克利奪金，中國柯沁沁以55.032分獲銅，延續中國女隊在本屆賽事的強勢表現。

第54屆世界體操錦標賽23日在荷蘭鹿特丹繼續進行。在女子個人全能決賽中，美國選手布萊克利（Skye Blakely）以55.733分奪冠，俄羅斯選手羅希娜（Lilia Akhaimova）以55.199分摘銀，中國選手柯沁沁以55.032分獲得銅牌。

本場決賽共有24名選手參加，按照跳馬、高低槓、平衡木和地板動作四個項目的得分之和確定最終排名。柯沁沁在決賽中整體發揮穩定，以總分55.032分登上頒獎台。

柯沁沁在跳馬項目上得到14.033分，隨後在高低槓項目上收穫13.900分。進入平衡木比賽後，她以13.833分保持了對獎牌的競爭力。最後一項地板動作，柯沁沁得到13.266分，最終以0.167分之差落後於羅希娜，收穫銅牌。

21歲的美國選手布萊克利本場比賽發揮出色，以55.733分摘得金牌。這也是她在2024年因阿基里斯腱斷裂錯過巴黎奧運後，在世界大賽上取得的重要突破。

柯沁沁在今年的國際賽場上表現亮眼。先前在愛知·名古屋亞運上，她以55.199分獲得女子個人全能銀牌。本屆世錦賽資格賽中，她以54.699分排名第五，順利晉級決賽。

21日，中國女子體操隊以165.764分奪得本屆世錦賽女團冠軍，時隔20年再次登上該項目最高頒獎台。

24日，本屆世錦賽將進入單項決賽階段，率先決出男子地板動作、鞍馬、吊環以及女子跳馬、高低槓項目的金牌。

美國選手布萊克利奪金後披著國旗慶祝。（美聯社）
美國選手布萊克利奪金後披著國旗慶祝。（美聯社）

精華 FAQ

  • 美國選手布萊克利以55.733分奪金，俄羅斯選手羅希娜以55.199分摘銀，中國選手柯沁沁以55.032分獲得銅牌，三人分數差距相當接近。

  • 柯沁沁在跳馬、高低槓、平衡木與地板動作分別拿下14.033分、13.900分、13.833分和13.266分，總分55.032分，最終以0.167分之差落後銀牌。

  • 除了柯沁沁奪得全能銅牌外，中國女子體操隊日前還以165.764分拿下女團冠軍，時隔20年再登最高頒獎台，顯示整體競爭力明顯回升。

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