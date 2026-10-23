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乒乓球亞錦賽╱日本最強組合贏中國選手 混雙奪金

新華社塔什幹10月23日電
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松島輝空/張本美和（右）比賽檔案照。（新華社）
松島輝空/張本美和（右）比賽檔案照。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

2026年亞洲乒乓球錦標賽混雙決賽，日本松島輝空／張本美和以3:2逆轉中國黃友政／陳熠奪金，中國隊則在女單、男單與雙打持續展現整體戰力。

2026年亞洲乒乓球錦標賽23日決出混雙金牌，日本組合、排名男子世界第一的松島輝空（Sora Matsushima）／排名女子世界第三的張本美和（Miwa Harimoto）以3:2逆轉戰勝中國組合黃友政／陳熠，奪得冠軍。

準決賽中，黃友政／陳熠戰勝南韓組合，松島輝空／張本美和擊敗印度組合，雙雙晉級決賽。當天早些時候，松島輝空宣布男單退賽，但繼續參加混雙比賽。

首局，中國組合率先進入狀態，兩人敢於上手，接發球處理果斷，很快以11:8拿下。次局，雙方比分膠著，一度戰至6平、8平、9平，最後日本組合連拿2分，以11:9將大比分扳平。第三局，雙方戰至6平，此後中國組合拉開比分，以11:8再下一城。第四局，雙方比分緊咬，賽至8平後，日本組合連拿3分，以11:8再次將大比分扳平。

決勝局，中國組合以3:1開局，但日本組合隨後連得4分反超，中國組合請求暫停。暫停歸來，松島輝空／張本美和繼續擴大領先優勢，中國組合頑強追至9平。關鍵分上松島輝空出手果斷，最終日本組合以11:9鎖定勝局。

女單賽場，王藝迪、蒯曼、陳熠、覃予萱攜手闖入16強；石洵瑤在決勝局領先的情況下被南韓選手李多恩（Lee Da-eun）逆轉，遺憾止步32強。

男單賽場，向鵬、溫瑞博、黃友政、李天陽均順利晉級16強；周啟豪0:3不敵南韓削球手姜東秀（Kang Dong-soo），止步32強。而在一天前的男團決賽中，周啟豪曾以3:1擊敗姜東秀，幫助中國男團奪冠。

雙打賽場，林詩棟／黃友政、溫瑞博／袁勵岑均挺進男雙八強；蒯曼／王藝迪、陳熠／姜依依也成功闖入女雙八強。

精華 FAQ

  • 日本由男子世界第1的松島輝空與女子世界第3的張本美和組成搭檔，在混雙決賽中以3:2逆轉黃友政／陳熠，為日本拿下這面金牌。

  • 比賽中中國組合先拿首局，但日本在第2局與第4局兩度扳平，決勝局日本先追上並在關鍵分上把握機會，最終以11:9鎖定勝利。

  • 中國隊在女單有王藝迪、蒯曼、陳熠、覃予萱晉級16強，男單則有向鵬等人闖入16強；雙打方面，男雙與女雙也都有組合進入8強。

南韓 日本 印度

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