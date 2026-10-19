擅自離隊 C羅遭葡足協禁賽30天罰款255歐…39秒就賺回

葡萄牙球星C羅。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： C羅因與葡萄牙隊教練傑蘇斯爆發衝突並擅自離隊，遭葡足協判30天禁賽與255歐元罰款；由於罰金極低，事件更凸顯其在個人意願與團隊紀律間的平衡難題。

葡萄牙 足球巨星「C羅 」（Cristiano Ronaldo）因與國家隊總教練傑蘇斯（Jorge Jesus）在隊內角色定位上爆發衝突，日前擅自離開集訓營。葡萄牙足協紀律委員會19日宣布，對這位41歲前鋒的指控完全成立，決定處以30天禁賽及255歐元（約合286美元）罰款。

綜合央視新聞、直播吧等報導，葡萄牙足協並未具體說明禁賽範圍涵蓋哪些賽事，亦未明確先前暫時禁賽的時間是否折抵這30天刑期。不過，C羅因預防性停賽將確定缺席11月14日對陣丹麥 的賽事。

這起風波源於本月早些時候的歐洲國家聯賽（歐國聯）。C羅在對陣挪威的比賽中未獲得上場機會，隨後指責傑蘇斯兩度違背承諾，傑蘇斯則否認兩人有過任何協議。C羅隨後在對陣丹麥的比賽前，逕自離開位於哥本哈根的國家隊大本營。

事後，C羅為未在對挪威賽後向球迷致意及擅自離隊的行為致歉，並表示在服完懲處後，隨時準備再接受國家隊徵召。葡萄牙足協主席也透露，待事件解決後，足協內部均希望C羅能重返國家隊。

值得注意的是，相較於C羅高達2.08億歐元（約2.33億美元）的驚人年收入，這筆255歐元的罰款引發各界熱議。據葡萄牙《球報》（A Bola）計算，該罰款僅相當於C羅約39秒的收入，對其財務狀況毫無實質影響，象徵意義遠大於懲罰效果。

雖然禁賽並不影響C羅在沙烏地阿拉伯艾納斯隊（Al Nassr）的俱樂部賽事，但身為頂級球星，如何在個人意願與團隊紀律之間取得平衡，仍將是這位老將職業生涯晚期面臨的重要課題。