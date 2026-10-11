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鄭欽文創造歷史 首奪中網女單冠軍

中新社北京12日電
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鄭欽文奪得2026中國網球公開賽女子單打冠軍。(中新社)
鄭欽文奪得2026中國網球公開賽女子單打冠軍。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

鄭欽文在2026中國網球公開賽女單決賽擊敗法網冠軍安德烈耶娃，生涯首奪WTA1000賽冠軍，並寫下中網本土女單冠軍新歷史。

2026中國網球公開賽女單決賽11日在北京舉行。中國選手鄭欽文以7:5、6:4擊敗今年法網冠軍、俄羅斯新星安德烈耶娃，職業生涯首次奪得女子網球選手協會（WTA）1000賽冠軍，成為中網歷史上首位奪得女單冠軍的本土球員。     　　

鄭欽文和安德烈耶娃此前僅有一次交手。2024年中網女單四分之一決賽，鄭欽文曾以5:7、6:0、6:4逆轉獲勝，首次打進WTA1000賽四強。 　　

當晚決賽門票早早售罄。首盤比賽，安德烈耶娃連保帶破取得2:0領先，隨後鄭欽文回破，雙方各自保發，戰至5:5。鄭欽文在第11局連下四分實現關鍵破發，並順勢拿下發球勝盤局，以7:5先下一城。 　　

第二盤與首盤走勢類似，雙方開場互破後戰至4:4。第九局，兩人展開拉鋸戰、多次平分，鄭欽文保持耐心，成功兌現第四個破發點，並拿下發球勝賽局，以6:4獲勝。 　　 　　 　　

鄭欽文不僅是中網歷史上首位持外卡奪得女單冠軍的球員，也是中網歷史上第一位本土單打冠軍，並成為繼李娜之後第二位奪得WTA1000賽單打桂冠的中國女將。 　　

鄭欽文在去年接受肘部手術，本賽季復出後受傷病恢復困擾，長久處於低谷，世界排名一度滑落至百名開外。她在美網迎來復蘇，從資格賽起獲得七連勝，闖入女單八強，追平個人美網最佳戰績。來到中網，鄭欽文再次收穫七連勝，最終捧起冠軍獎杯。奪冠後，鄭欽文的即時世界排名升至第23位。     　　

“在北京奪冠是我的夢想之一。”鄭欽文在賽後說：“今年經歷了很不容易的一年，其實沒想到低谷期會長達半年之久，我學會了如何與自己共處、屏蔽外界不好的言論。低谷不一定是壞事，我的成長都反映在我的網球中。” 　　

女雙決賽中，老將張帥和捷克名將西尼亞科娃作為賽會頭號種子出戰，以1:6、2:6不敵2號種子達布勞斯基/史蒂芬妮，獲得亞軍。儘管無緣冠軍，但兩人已創造在中網女雙賽場的最佳戰績。 　　

「這周我們傾盡了全力，打得一天比一天好。”張帥說，明年還會再來，下次會努力捧起冠軍獎杯。　

精華 FAQ

  • 鄭欽文在2026中國網球公開賽女單決賽擊敗今年法網冠軍、俄羅斯新星安德烈耶娃，比分為7:5、6:4，順利拿下生涯首座WTA1000賽冠軍。

  • 這是鄭欽文職業生涯首次奪得WTA1000賽冠軍，也是中網歷史上首位本土女單冠軍。她同時成為繼李娜之後，第二位贏得WTA1000賽單打桂冠的中國女將。

  • 鄭欽文去年接受肘部手術，本賽季一度受傷病和低潮困擾，排名滑落至百名外；但她在美網與中網都打出7連勝，最終在北京捧盃，世界排名升至第23位。

法網 俄羅斯 鄭欽文

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