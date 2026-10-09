台桌球黃金組合不敵世界第一 WTT中國大滿貫獲混雙亞軍

台灣桌球混雙黃金組合林昀儒（左）與鄭怡靜檔案照。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 林昀儒與鄭怡靜在WTT中國大滿貫混雙決賽錯失8個賽末點，經5局激戰後以2比3不敵韓國世界第1組合，收下亞軍。

台灣桌球（乒乓球）混雙黃金組合林昀儒 與鄭怡靜今天在WTT中國大滿貫決賽錯過8個賽末點，以14比12、9比11、18比16、11比13，8比11敗給世界排名第1的韓國搭檔林鐘勳、申裕斌，獲得亞軍。

林昀儒與鄭怡靜賽前對戰林鐘勳、申裕斌4次，以1勝3敗居下風，最近一次交手是名古屋亞運混雙8強，當時台灣組合以2比3落敗，差一步無緣獎牌。

今天雙方再戰，首局開賽台灣組合以0比5落後，尾聲更以5比10讓對手獲得5個局末點；不過，林昀儒、鄭怡靜隨即調整，不論在移位或者銜接拍都做得很好，回敬一波9比2的攻勢逆轉收下。

第2局韓國組合靠著2次幸運球，加上林鐘勳出色的發揮先追回1局；第3局台灣組合很快取得10比6領先，沒想到仍被追平，隨後雙方進入拉鋸，經過7次丟士（Deuce）後，林昀儒、鄭怡靜順利收下並且聽牌。

第4局出現戲劇性變化，台灣組合靠著鄭怡靜出色的正手拍、防守反拉、主動變線都做得相當到位，很快取得10比3的7個賽末點；沒想到台灣組合突然當機，被對手回敬一波10比1，遭到追平。

關鍵第5局，林昀儒、鄭怡靜開賽又是5比1攻勢，沒想到又被對手連得8分，氣勢此消彼長，最終遭逆轉吞敗。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽，重要性僅次於總決賽，每年僅舉辦4場，今年已經打過2月新加坡大滿貫、6月美國大滿貫，8月歐洲大滿貫是第3場，本週的中國大滿貫是最後一場。

林昀儒與鄭怡靜拿下混雙銀牌後，林昀儒明天仍有男單8強要出賽，將面對瑞典好手摩賈德（Truls Moregard）。

韓國搭檔林鐘勳（左）、申裕斌檔案照。（新華社）