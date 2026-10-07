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世界第1孫穎莎爆冷輸排名101泰國選手：不要過度擔心

新華社北京10月7日電
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10月7日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽女單1/16決賽中，中國選手...
10月7日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽女單1/16決賽中，中國選手孫穎莎1比3不敵泰國選手奧拉萬·帕拉南，止步32強。 （中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

世界第1孫穎莎在WTT中國大滿貫女單32強意外輸給泰國選手後表示，賽前發燒與密集賽程造成身體負擔，接下來會積極恢復並調整狀態。

在7日進行的2026年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽女單32強賽中，排名世界第一的中國名將孫穎莎孫穎莎在當天比賽以11:8先勝一局，但此後以4:11、10:12、10:12連輸三局。賽後的新聞發佈會上，孫穎莎對自己本次WTT中國大滿貫賽之行做了小結。

她首先稱讚了對手：「我覺得帕拉南的發揮非常出色，包括對這場比賽的準備，在場上打得非常好。」

談到自己，孫穎莎表示：「從亞運會結束後馬不停蹄來到了中國大滿貫，自己也非常想打好這一站比賽，但可能確實有一些身體方面的因素，包括亞運會整個賽程的緊密度、比賽的強度，整體消耗確實比較大。」

孫穎莎說自己在比賽前一晚發燒了，「雖然今天退燒了，但在場上的表現還是不盡如意，自己也想以最快的時間去恢復，想給大家奉獻精彩的比賽，但還是有一些遺憾，包括可能運氣差一些。」

「我覺得輸贏起起伏伏，運動員在狀態好與不好之間都很正常，可能每個運動員都會經歷一些起伏，包括困難。」她說，「接下來會利用半個多月的時間去調整、恢復，先從身體上調整好，再把身體加強一些。」

孫穎莎表示，自己會以最飽滿的精神狀態，迎接下面的比賽。「我覺得自己的身體狀態目前還在可控範圍內，自己也在積極配合治療，希望大家能多給予一些鼓勵，不要過度擔心，我也希望能以最快的時間去恢復好身體。」

精華 FAQ

  • 孫穎莎賽後指出，自己在賽前一晚發燒，雖然當天已退燒，但身體狀態仍未完全恢復，加上亞運會後賽程緊密、消耗較大，影響了比賽表現。

  • 她認為帕拉南發揮非常出色，對這場比賽準備充分，場上表現也很好，整體打出了超出外界預期的競爭力，值得肯定。

  • 孫穎莎表示會利用半個多月時間先從身體著手恢復，再加強體能與狀態調整，並希望大家多給鼓勵，不要過度擔心她的情況。

泰國 孫穎莎 大聯盟

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