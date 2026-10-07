台17歲乒乓小將擊敗中國名將梁靖崑：沒想到我會贏

郭冠宏檔案照。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 17歲台北小將郭冠宏在WTT中國大滿貫賽擊敗中國名將梁靖崑，賽後直言靠拚勁與運氣取勝，教練蔣澎龍則呼籲兩岸增加交流。

2026 年世界乒乓球(桌球)職業大聯盟 （WTT）中國大滿貫賽 7 日在北京繼續進行男單 32 強賽。中華台北小將郭冠宏以 3：1 擊敗中國隊名將梁靖崑晉級。賽後，中華台北隊教練蔣澎龍接受中新社記者採訪時表示，期待兩岸乒乓球選手能有更多交流互鑑的機會。

當日的比賽中，17 歲的郭冠宏以 11：7、11：2、6：11、12：10 戰勝梁靖崑。郭冠宏坦言，賽前沒想過自己能贏，抱著「拚」的心態上場。

今年 5 月的倫敦世乒賽上，梁靖崑在男團準決賽、決賽兩度逆轉局勢拿下勝利，被外界封為「逆轉之王」。

郭冠宏說，自己知道梁靖崑擅長「連追三局」逆轉，在第三局輸掉的情況下，自己一度以為大勢已去，不少得分得益於「幸運球」。

在場邊指導的中華台北隊教練蔣澎龍對記者復盤比賽時指出：「郭冠宏年齡小，衝擊力與求勝慾強，能夠拿下這場比賽實屬不易。」

9 月，郭冠宏和隊友參加了愛知・名古屋亞運男團比賽，最終斬獲銅牌。

蔣澎龍表示，隨著技術演進，世界乒壇各支隊伍之間的實力差距正在縮小，不少隊伍都有機會向頂尖選手發起挑戰。

作為曾征戰過四屆奧運 的前中華隊名將，轉型教練的蔣澎龍認為，當下乒壇賽程密集，對選手的身體管理與狀態調整提出了更高要求。

蔣澎龍還提到，乒乓球在台灣熱度不減，參與乒乓球運動的人口相當龐大。談及兩岸乒乓球交流，他表示，大陸高水準選手眾多，兩岸隊員一同訓練、打磨技術，是相互學習的過程。長期以來，不少台灣青少年會前往合肥、上海等地集訓，未來希望兩岸之間能有更多交流機會。

中國選手梁靖崑。（中新社）