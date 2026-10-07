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中國男乒總教練遭辱罵 鬧到報警…乒協：這些人禁觀賽

世界新聞網╱即時報導
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9月24日，愛知·名古屋亞運會乒乓球男團決賽，以王楚欽（中）、溫瑞博、林詩棟（左...
9月24日，愛知·名古屋亞運會乒乓球男團決賽，以王楚欽（中）、溫瑞博、林詩棟（左）組成的中國隊2比3不敵東道主日本隊，摘下銀牌，最前為男隊總教練王皓。（中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國男乒總教練王皓因亞運失利爭議，在北京賽場外遭極端球迷圍堵辱罵並報警；中國乒協隨後表態將依法追責，並推動建立賽場禁入名單。

WTT 中國大滿貫賽正在北京舉行，場外卻因先前的亞運會失利演變成球迷罵戰。中國乒乓球（桌球）男隊總教練王皓 10 月 6 日在場館外遭到多名極端球迷圍堵叫罵，甚至遭辱罵粗口。面對持續挑釁，王皓當場舉起手機反拍取證並報警處理。中國乒乓球協會隨即於 7 日傍晚發布嚴正聲明，強調部分極端球迷的行徑已嚴重干擾教練員與運動員的正常生活，協會將配合報案追究法律責任，並正推動建立賽場禁入名單制度。

事件起因為日前結束的愛知・名古屋亞運乒乓球男團決賽中，中國隊不敵日本隊失利，無緣金牌。其中主力王楚欽與小將溫瑞博相繼落敗，部分極端球迷將敗因歸咎於王皓的排兵布陣。

10 月 6 日，多名聚集在賽場外側的人群見到王皓後突然發難，齊聲高喊「林詩棟上一單（頭號單打）」、「王皓下課」等口號，人群中更夾雜粗口人身攻擊，甚至哄然大笑。起初王皓保持克制，笑著拿出手機與人群對拍。

持續的言語騷擾讓王皓不堪其擾，他走近人群回嗆「再罵一個」，隨即掏出手機錄影取證，並呼叫現場警察與安保人員到場維持秩序。警方隨後到場處置並驅散相關人群。

▲ 影片來源：X平台@CNS1952（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

事件曝光後在網路引發熱議，「王皓報警」等關鍵詞迅速衝上微博熱搜。王皓妻子也在微博發聲，曬出現場影片並無奈表示：「大家和我一起看看現場真相吧，我不理解競技體育怎麼就變這樣了。」

中國乒乓球協會則於 10 月 7 日發布關於抵制極端球迷越界行為的聲明指出，部分極端球迷針對國家隊教練員、運動員持續實施辱罵、造謠和人身攻擊，此類行為已從網路蔓延至比賽現場。有運動員在比賽中受干擾，也有教練員在場邊遭豎中指、辱罵，甚至持續收到騷擾簡訊與私訊，嚴重干擾正常訓練與生活。

中國乒協表示，已協助相關人員向公安機關報案，依法追究責任，未來將推動建立「賽場禁入名單制度」，加強現場秩序維護；對於涉及隊伍管理與排兵布陣等各類不實資訊，也將配合有關部門依法依規處置，呼籲廣大球迷共同建設理性、文明、包容的體育文化。

精華 FAQ

  • 起因是中國男乒在愛知・名古屋亞運男團決賽不敵日本隊，部分極端球迷把失利責任歸咎於王皓的排兵布陣，因而在 WTT 中國大滿貫賽場外對他圍堵叫罵。

  • 王皓先保持克制，之後回嗆要求停止辱罵，並舉起手機錄影反拍取證，同時呼叫現場警察與安保人員到場維持秩序，最後由警方到場處置並驅散人群。

  • 中國乒協表示已協助相關人員向公安機關報案，將依法追究責任，並推動建立「賽場禁入名單制度」，同時處理造謠、辱罵與人身攻擊等不實行為。

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