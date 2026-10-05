孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

10月5日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽女單1/32決賽中，中國選手孫穎莎3比1勝中國台北選手葉伊恬，晉級32強。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 國際乒聯公布最新世界排名，孫穎莎因積分變動重回女單第1，王曼昱退居第2；男單則由日本松島輝空領跑，前3名沒有中國選手。

國際乒聯 5 日公布了最新一期世界排名，中國選手孫穎莎 超越隊友王曼昱，重返女單世界第一。

本期世界排名發生變化，主要原因是 2025 年世界乒乓球職業大聯盟 （WTT）中國大滿貫賽的積分到期。身為衛冕冠軍的王曼昱有 2000 分世界排名積分失效，去年賽事亞軍孫穎莎則有 1400 分世界排名積分失效。

在現行世界排名體系下，選手的世界排名積分由過去 12 個月內取得的八站最高積分之和組成。目前孫穎莎的世界排名積分為 7575 分，王曼昱為 7565 分。兩人都將參加 2026 年 WTT 中國大滿貫賽，賽事結果將對世界排名產生直接影響。

女單排名第三至第十的選手分別是張本美和（日本）、蒯曼（中國）、王藝迪（中國）、早田希娜（日本）、陳幸同（中國）、溫特（德國）、朱雨玲（中國澳門）、陳熠（中國）。

男單方面，日本選手松島輝空登頂世界第一，法國好手菲利克斯・勒布倫（Félix Lebrun）、日本好手張本智和分列第二和第三。

去年問鼎 WTT 中國大滿貫賽的中國好手王楚欽因 2000 分世界排名積分失效，排名降至第四。排名第五至第十的選手分別是摩利加德（瑞典 ）、林昀儒（中華台北）、卡爾德拉諾（巴西）、亞歷克西斯・勒布倫（法國）、林詩棟（中國）、邱黨（德國）。

其他三個單項上，法國的勒布倫兄弟檔領跑男雙，日本組合早田希娜／張本美和佔據女雙榜首，混雙世界第一則為南韓組合林鐘勳／申裕斌。

10月5日，在北京舉行的2026年WTT中國大滿貫賽男單1/32決賽中，日本選手松島輝空3比0勝美國選手賈哈，晉級32強。 （中新社）