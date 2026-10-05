林郁婷減碼閉關 亞運奪金…「錯失股市進場良機」

林郁婷成為台灣史上首位在亞運連兩屆摘金的拳擊選手。(特派記者陳正興／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 林郁婷在名古屋亞運女子60公斤級奪金，備戰前為避開股市波動主動減碼，她笑稱雖錯過進場良機，但換來金牌與賽後放鬆的喜悅。

台灣拳擊好手林郁婷 在名古屋亞運女子60公斤級奪金，今天受訪主動開啟股市話題，備戰前主動減碼閉關，她笑說，「錯失了不少進場的良機」，但有失必有得，換取得來不易的金牌。

林郁婷在上屆杭州亞運 拿下拳擊女子57公斤級金牌，2024年巴黎奧運 之後轉戰60公斤級，本屆名古屋亞運也順利摘金。

林郁婷今天出席財團法人宏道運動發展基金會返國慶功餐會，她在受訪時主動提起，「我們先來說說這段閉關期錯過了什麼。」開啟股市話題。

林郁婷透露，約在2018年雅加達亞運過後首度開立證券戶，希望可以為自己打算，投資也有分散風險，有個人的資金分配比例，備戰本屆亞運前，為了不讓股市起伏影響心情，陸陸續續減碼。

林郁婷笑說，今天股市大漲，「看來是錯過了很多進場的好時機」，但有失必有得，這面金牌獲得的比股票多。

被問及比完賽後是否有吃什麼美食，林郁婷表示，備戰期間飲食比較清淡，比賽結束後有嘗試比較正常的味道，待在日本的最後一天，從飯店到市區的路上，路過一蘭拉麵，吃進去的第一口，「有重返人間的感覺」；至於比賽結束後的第一頓大餐，就是慶功餐會。

林郁婷提到，在備戰和比賽期間，感謝家人給她很大的空間，用不打擾的方式支持她，讓她專心備戰；儘管比賽過程中也遇到流血傷勢，但放手交由代表團醫師和教練照顧她，比完賽後也能有更多時間陪伴家人。