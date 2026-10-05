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中網╱鄭欽文艱難過關 約克維奇戲劇性晉級

新華社北京10月5日電
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10月5日，在北京進行的2026中國網球公開賽女子單打第三輪比賽中，中國選手鄭欽...
10月5日，在北京進行的2026中國網球公開賽女子單打第三輪比賽中，中國選手鄭欽文2比1戰勝捷克選手布茲科娃，晉級16強。圖為鄭欽文在比賽中回球。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

中網5日賽事高潮迭起，鄭欽文苦戰3盤挺進16強，約克維奇則在梅迪維夫被判負後晉級，男單決賽將由約克維奇對德米瑙爾。

中國網球公開賽 5 日的比賽中，中國「金花」鄭欽文經過大戰三盤，艱難晉級女單 16 強。男單的兩場準決賽都沒能順利完賽，其中中網「六冠王」約克維奇在領先的情況下，因對手梅迪維夫被直接判負而晉級。

在與 18 號種子、捷克選手布茲科娃的對決中，巴黎奧運女單金牌鄭欽文以 7：6（3）、4：6、7：5 勝出。這也是她在本屆賽事中連續第三場比賽打到決勝盤。

「布茲科娃的穩定性很好，每一分都要很有耐心。」鄭欽文賽後表示，自己在比賽中更多是主動得分的一方。「今天壓力確實挺大的，非常感謝來支持我的觀眾朋友。」

鄭欽文接下來將迎戰現世界排名第 118 位的亞美尼亞選手查拉耶娃，後者在第二輪中逆轉淘汰了頭號種子、新科美網冠軍芮芭奇娜，取得職業生涯對陣世界前十名選手的首場勝利。

同日，面對大會 3 號種子、兩座大滿貫金杯得主高芙，年僅 16 歲的中國小將孫心然在以 5：7 輸掉首盤後，心態明顯受到影響，以 1：6 迅速輸掉第二盤，整場比賽耗時 1 小時 29 分鐘。女單 8 號種子、波蘭好手絲薇蒂克逆轉 30 號種子、克羅埃西亞選手維基奇。

當日的兩場男單準決賽都沒能順利完賽。約克維奇與 3 號種子梅迪維夫之間的準決賽打得格外膠著。首盤梅迪維夫率先破發，但約克維奇隨即回破，並且在第 12 局完成關鍵破發，以 7：5 先下一盤。

第二盤約克維奇以 5：3 領先進入自己的發球勝賽局，梅迪維夫因擊球打中觀眾，被主裁判直接判負。約克維奇在晉級決賽的同時，也將自己的中網連勝紀錄擴大至 33 場。

「我相信這是個意外，很抱歉讓觀眾看到這樣的結果。六年前我在美網有過類似的經歷，我知道那種感覺很糟糕。」約克維奇說。

談及這場比賽，約克維奇表示這是一場不可思議的比賽，「大概是我近期經歷過最耗費體力的一場了」。

梅迪維夫賽後說：「我對那位觀眾感到非常非常抱歉。如果他願意的話，我想與他取得聯繫，希望能當面向他道歉。」

這名俄羅斯好手表示，約克維奇打得非常好。「我覺得他的發揮就像我們以往那些最精彩的對決一樣。我曾有過一些機會，但錯失了。」

另一場男單準決賽，5 號種子德米瑙爾以 6：4、3：2 領先時，波蘭選手胡卡奇因傷退賽，德米瑙爾晉級決賽。

6 日將進行中網男單決賽，約克維奇距離自己的第七座中網冠軍僅一步之遙。女單賽場則將產生四名晉級八強的選手。

約克維奇距離自己的第七座中網冠軍僅一步之遙。（美聯社）
約克維奇距離自己的第七座中網冠軍僅一步之遙。（美聯社）

精華 FAQ

  • 鄭欽文面對18號種子布茲科娃，經過3盤激戰以7：6（3）、4：6、7：5勝出，連續3場都打到決勝盤，展現了頂尖選手的韌性與調整能力。

  • 約克維奇對梅迪維夫時先以7：5拿下首盤，第二盤5：3領先時，梅迪維夫擊球打中觀眾被主裁判直接判負，因此約克維奇無需打完比賽就晉級。

  • 另一場準決賽中，5號種子德米瑙爾以6：4、3：2領先時，胡卡奇因傷退賽，德米瑙爾晉級決賽；6日男單冠軍戰將由約克維奇對上德米瑙爾。

約克維奇 鄭欽文 巴黎奧運

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