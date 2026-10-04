我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴口罩低調支持沈伯洋 網友驚呼「蔡康永現身洋流」

川普正式成立「超級智慧小組」 確保美維持領先

亞運／台後勤獲好評但戰績過渡 名古屋將成檢討起點

特派記者劉肇育／名古屋即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李洋（右2）上任後的首次亞運會奪金數不如外界預期。特派記者陳正興／攝影
李洋（右2）上任後的首次亞運會奪金數不如外界預期。特派記者陳正興／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

名古屋亞運中華隊金牌數明顯下滑，反映黃金世代退場與接班不順；李洋領軍後勤表現受肯定，但運動部仍須把資源轉化為成績。

名古屋亞運於今天正式落幕，中華代表團也以5金、17銀、33銅作收，相較於前兩屆雅加達亞運與杭州亞運雙雙突破雙位數金牌的風光，本屆金牌數顯著下滑，總獎牌數也創下近3屆新低，固然主辦國賽事選辦項目的調整是一大外在主因，但背後所折射出中華隊過去十餘年「黃金世代」相繼淡出或競爭力下滑、新舊交替銜接未達預期的警訊，更是無法迴避的根本課題。

觀察本屆賽事，儘管仍有謝淑薇、曾雅妮這類暌違多時重返亞運舞台，最終也再度展現競爭力奪牌的35歲以上老將，但更有不少曾在國際舞台大放異彩的資深名將，不是已經退役，就是隨著年歲漸長與傷痛纏身，要維持在頂峰狀態日益艱難；與此同時，中生代與新世代選手在國際賽強權環伺下，仍面臨接班經驗不足與關鍵時刻臨門一腳的瓶頸，世代更迭的陣痛期，已切實反映在本次的獎牌榜數字上。

這也是去年9月上路的運動部所面臨的第一個亞奧運級綜合性運動會考驗，運動部長李洋憑藉頂尖選手出身的背景，在本屆賽事發揮強大後勤穿透力，從膳食照顧、醫療後勤到賽場支援皆面面俱到，深獲選手與教練群的高度肯定。然而溫暖且完善的後勤終究只是實力的催化劑以及運動部該做好的「基本盤」，如何將優秀的後勤資源實質轉化為賽場上的客觀戰績，才是考驗政策成效的核心關鍵，也是運動部對外的重要「業績」。

運動部成立以來，積極倡導全民運動與基層扎根，期盼讓運動融入民眾日常、涵養運動人口；然而，如何在蓬勃基層發展的同時，兼顧頂尖競技運動的精準培訓與突破，更是一道嚴肅的課題。

尤其身為奧運雙金選手的李洋，肯定更加了解培育頂尖競技選手的困難與所需投入的資源有多龐大，在今年名古屋亞運成績下滑事前就可以預期的情況下，這次名古屋亞運對於身為運動部部長的李洋來說並不至於到「一戰定生死」的狀況，但將會是重要的檢討與變革起點。身為昔日頂尖競技運動員的李洋，如何帶領剛起步的運動部走出戰績過渡期、加速接班體系的建構，將會是他與新團隊接下來必須直面的最大考驗。

精華 FAQ

  • 中華代表團最終以5金、17銀、33銅作收，金牌數較前兩屆明顯下滑，總獎牌數也創近3屆新低，顯示整體競爭力與過去相比已有落差。

  • 文章認為，主辦國賽事項目調整是外在因素，但更根本的是黃金世代逐漸淡出、部分名將退役或受傷，導致中生代與新世代接班不順，影響奪牌表現。

  • 李洋在後勤、醫療、膳食與賽場支援上獲得高度肯定，但文章強調這只是基本盤，真正考驗在於如何把完善後勤轉化為成績，並加速建立頂尖選手接班體系。

謝淑薇

上一則

圖輯／名古屋亞運結束 下屆主辦國卡達騎馬迎旗 中華隊王婕菱甜美掌旗

延伸閱讀

亞運羽毛球╱創參賽最差戰績 中國男單為何折戟名古屋

亞運羽毛球╱創參賽最差戰績 中國男單為何折戟名古屋
名古屋亞運／軟網混雙 台頂壓抗日奪首金、武術孫家閎摘銀

名古屋亞運／軟網混雙 台頂壓抗日奪首金、武術孫家閎摘銀

亞運╱2金3銀3銅收官 中國羽毛球如何突圍？

亞運╱2金3銀3銅收官 中國羽毛球如何突圍？
名古屋亞運/台網球女雙連二屆金包銀、高爾夫球女團隔16年鍍銅

名古屋亞運/台網球女雙連二屆金包銀、高爾夫球女團隔16年鍍銅

熱門新聞

當地時間9月29日，在愛知·名古屋亞運會田徑項目混合4X100米接力決賽中，中國隊獲得冠軍。中國選手陳妤頡在頒獎儀式後慶祝自己在本屆亞運會上斬獲三枚金牌。（新華社）

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

2026-09-29 14:17
當地時間9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽獲得亞軍。（新華社）

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

2026-09-28 12:23
哈蘭德在今年世界盃足球賽成為挪威英雄。（路透）

哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

2026-10-03 00:18
張本智和（左）/筱冢大登在比賽中。 （中新社）

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

2026-09-27 12:13
吉賽兒邦臣與湯姆布雷迪曾是人人稱羨的一對。（美聯社）

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

2026-09-26 23:20
中國選手吳豔妮在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米欄決賽中，為中國隊摘得銅牌。（新華社）

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

2026-09-27 12:00

超人氣

更多 >
陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
長途飛行太累？隨身帶這小東西有妙用 可緩解疲憊痠痛

長途飛行太累？隨身帶這小東西有妙用 可緩解疲憊痠痛
女死囚處決失敗後插管維生 田納西州矯正局長下台

女死囚處決失敗後插管維生 田納西州矯正局長下台