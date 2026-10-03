亞運男足／中國得銅 時隔28年再登亞運領獎台

愛知·名古屋亞運會男子足球銅牌賽的比賽中，中國隊與烏茲別克斯坦隊常規時間2比2戰平。在點球大戰中，中國隊4比3勝出，時隔28年再次獲得亞運會銅牌。圖為中國隊球員慶祝勝利。 (中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國男足在愛知·名古屋亞運會銅牌戰中，與烏茲別克斯坦2:2戰平後點球4:3勝出，時隔28年再登亞運領獎台。

在3日舉行的愛知·名古屋亞運會男足銅牌爭奪戰中，中國隊與烏茲別克斯坦隊常規時間戰成2:2平，隨後在PK(點球)大戰以4:3勝出，奪得銅牌。

這是中國男足時隔28年再次登上亞運會領獎台，也是亞運會男足項目實行U23年齡限制後，中國隊首次獲得獎牌。

比賽第15分鐘，中國隊在禁區前打出二過一配合，蒯紀聞助攻，胡荷韜跟進推射破門，中國隊率先得分。第42分鐘，烏茲別克斯坦隊巴赫羅莫夫扳平比分。

易邊再戰，第53分鐘，王鈺棟禁區外轟出一腳世界波，皮球直入球門，中國隊再次領先。常規時間最後時刻，烏茲別克斯坦隊扳平比分，將比賽拖入PK(點球)大戰。

PK(點球)大戰同樣驚心動魄。雙方首輪均罰失，次輪各自罰進。第三輪，烏茲別克斯坦隊再度罰失，中國隊命中；此後雙方連續罰進，最終中國隊以4:3勝出。門將李昊兩度撲出對手點球，成為球隊取勝關鍵。

終場哨響，中國隊主教練安東尼奧與隊員逐一相擁，隨後將李昊高高抱起。經歷兩度領先、兩度被追平以及點球大戰的考驗，中國隊最終將銅牌收入囊中。

「我們就是想要拿到這枚獎牌。」老將吳曦說，球隊從比賽一開始就展現堅定信念，「所有人團結在一起，擰成一股繩」。

首開紀錄的胡荷韜說，這個進球「是為了球隊，也是為了我們這個團隊」。他認為，相比亞洲杯，這支球隊更加團結、更加扎實，「面對強隊的時候，我們也不會怵，會一步一步把球控下來，然後去尋找空間」。

中國男足曾在1978年、1998年兩次獲得亞運會男足銅牌，1994年廣島亞運會獲得銀牌。此次再奪銅牌，中國男足時隔28年重返亞運會領獎台。