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亞運網球／黃澤林男單奪冠 香港隊獲亞運會網球首金

中新社日本名古屋3日電
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香港網球選手黃澤林慶祝男單奪冠。(新華社)
香港網球選手黃澤林慶祝男單奪冠。(新華社)

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文章摘要整理：

黃澤林在亞運男單決賽以2:0擊敗吳易昺，為香港隊拿下亞運網球首金，並同步取得洛杉磯奧運參賽資格。

愛知·名古屋亞運會當地時間3日進行網球項目男單決賽，中國香港隊選手黃澤林以2:0戰勝中國隊選手吳易昺，奪得金牌。黃澤林由此獲得洛杉磯奧運會參賽資格，這也是中國香港隊歷史上的亞運會網球首金。

近年來，黃澤林不斷創造中國香港網球新紀錄。2025年美國網球公開賽，他首次闖入男單32強；2026年他首次躋身世界排名前100位。

吳易昺和黃澤林已是賽場上的老對手。2023年杭州亞運會男單第三輪，兩人首次交手。當時吳易昺在決勝盤搶七局中錯失5個賽點，最終不敵黃澤林，無緣八強。

在2024年9月的杭州公開賽，吳易昺再戰黃澤林，但他在首盤告負後因傷退賽。

2025年全運會網球男單半決賽，吳易昺以2:1逆轉黃澤林，取得勝利。

兩人再次在亞運會賽場相遇，當天決賽首盤第五局吳易昺被破發，第七局再度被破，以2:6落敗。第二盤兩人戰成4:4後，第九局陷入長時間拉鋸，最終黃澤林率先實現破發，並順利拿下自己的發球局獲勝。

黃澤林賽後表示，能够與吳易昺在決賽交手，自己很享受比賽，希望以後能為大家帶來更多精彩表現。

吳易昺說，黃澤林是值得尊敬的選手，自己在本屆亞運會沒有遺憾。「我已經盡了最大的努力，希望還有機會參加下一屆亞運會。」

奪得亞運會金牌後，黃澤林也獲得直通洛杉磯奧運會的資格。「現在距離奧運會還有很長一段時間，我會不斷提昇自己，看看自己能在奧運會的賽場上走多遠。」他說。

精華 FAQ

  • 黃澤林在愛知·名古屋亞運會網球男單決賽中，以2:0戰勝中國隊選手吳易昺，順利奪得金牌，也完成了香港隊在亞運網球項目上的歷史性突破。

  • 這是中國香港隊歷史上的亞運會網球首金，具有重要象徵意義，不僅改寫香港網球在亞運的紀錄，也讓黃澤林成為隊史新里程碑的締造者。

  • 黃澤林奪得亞運金牌後，直接取得洛杉磯奧運會參賽資格。他表示距離奧運還有時間，未來會持續提升自己，期待在奧運舞台上走得更遠。

奧運 香港 洛杉磯

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