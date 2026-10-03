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亞運高爾夫／曾雅妮相隔20年再助女團摘銅 曾擔心成為「老鼠屎」

特派記者劉肇育／名古屋即時報導
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前世界球后曾雅妮。(記者黃仲裕／攝影)
前世界球后曾雅妮。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

曾雅妮相隔20年再戰亞運，與徐薇淩、錢珮芸在個人賽表現穩定，最終以團隊總桿550桿替中華女團拿下銅牌，重返亞運頒獎台。

名古屋亞運高爾夫球賽事在今天迎來最終輪，其中上午出發的女子組，台灣好手曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸，儘管在個人賽分別以並列第9名和兩個並列第11名作收，但仍攜手幫助中華女團以總桿數550桿成績拿下銅牌，也是繼廣州亞運後再度奪下女團獎牌。

今年名古屋亞運高球賽事台灣由女子組曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸，男子組王偉軒、詹世昌、洪健堯攜手出擊，其中在今天上午率先出發的女子組賽事，曾雅妮在前5洞雖然一度吞下2柏忌，但7至10洞卻是連追4鳥補回缺口，儘管第12洞將球打入沙坑後一度面臨苦戰，但最終她仍是以68（－2）桿繳卡，四輪總桿數276桿並列第9名作收。

至於台灣另外領位好手徐薇淩與錢珮芸，今天則是分別以69（－1）桿與68（－2）桿繳卡，兩人四輪合計同為278桿並列第11名，也幫助中華女團在團隊成績部分險勝南韓，收下銅牌，也是繼廣州亞運後台灣再度站上高爾夫女團頒獎台。

賽後曾雅妮也透露，自己相隔20年回歸亞運舞台一度帶著衝擊金牌的決心前來，但在前三輪打完得知團體賽將有機會衝擊頒獎台時，她也鼓勵隊友要抱持著「Go big or go home」的決心來迎接今天的最終輪賽事，最終三人也順利達標奪銅，同時也是曾雅妮個人繼2006年亞運後再度奪下女團銅牌。

談到身為女子隊今天最後一位開球的球員，曾雅妮也直言確實壓力不小，也希望自己不要成為團隊中的「老鼠屎」，「打團體賽，可是你自己的個人也不能因為一直衝衝衝，然後把自己打亂了，所以我覺得我們就是能攻就攻，能守就守。其實我每洞都有在關注，但最後我都不知道我到底要該攻還是該守這樣，真的蠻緊張的，但也蠻開心的。」

徐薇淩也表示，這次參賽的六名球員有建立一個群組，並由老大哥詹世昌擔任大隊長的角色，曾雅妮則是小隊長，彼此都會在群組內互相鼓勵，氣氛相當融洽，但談到自己得表現時，她則說：「我覺得我這三天打得蠻緊繃的，鐵桿也沒有適應得很好，儘管我這禮拜推桿狀況不錯，只要球能放到七部內都蠻有機會的，但就是放不到七步內，真的有點可惜。」

精華 FAQ

  • 中華女團在名古屋亞運高爾夫最終輪拿下銅牌，團隊總桿數為550桿，並且是繼廣州亞運之後，再度奪得女子團體獎牌。

  • 曾雅妮以276桿並列第9名作收，徐薇淩與錢珮芸則都以278桿並列第11名，三人雖未衝進更前名次，仍合力完成團體奪銅目標。

  • 曾雅妮坦言自己是最後一位開球，壓力相當大，也曾擔心成為團隊中的「老鼠屎」，因此全程在攻守間保持平衡，最後順利完成任務。

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