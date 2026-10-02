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中國男足慘敗巴勒斯坦 韓媒：這樣還想去世界盃？

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中國男足0：5慘敗巴勒斯坦 韓媒嘲：這樣還想去世界盃？

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中國隊主教練邵佳一。（新華社檔案照）
中國隊主教練邵佳一。（新華社檔案照）

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文章摘要整理：

中國男足在重慶主場0：5不敵巴勒斯坦，韓媒報導直言其世界盃前景堪憂；此役也讓中國隊排名下滑，教練邵佳一則公開致歉並表示接受批評。

中國男子足球（國足）主場以 0：5 慘敗給巴勒斯坦南韓記者金亨重（音譯）以《「這樣還想去世界盃？」中國隊 0：5 慘敗給 FIFA 排名第 95 位的巴勒斯坦》為題報導了這場比賽。

直播吧報導，韓媒記者寫道，中國國家隊在重慶龍興足球場與巴勒斯坦隊進行了一場友誼賽，最終以 0：5 慘敗。國際足總（FIFA）世界排名第 91 位的中國隊雖然是在主場迎戰排名第 95 位（註：賽前實際為第 94 位）的巴勒斯坦隊，但全場毫無抵抗之力，遭遇一場大敗。

最終，中國隊在主場以 0：5 慘敗給世界排名上的競爭對手巴勒斯坦隊。由此，中國隊的即時國際排名下滑 3 名至第 94 位，而巴勒斯坦隊則反超中國隊升至第 92 位。

遭遇本場失利後，中國隊在國際 A 級賽事中吞下 2 連敗。中國隊曾在 9 月 24 日的比賽中以 3：0 擊敗馬爾地夫，但在 27 日對陣紐西蘭的比賽中以 0：3 告負。緊接著又輸給巴勒斯坦，狀態遲遲未能迎來反彈。

另據咪咕體育報導，在 0：5 不敵巴勒斯坦後，中國隊總教練邵佳一在賽後記者會上表示：「非常抱歉，今天以這樣的比分失利，沒有什麼好解釋的。當你做得不好的時候，作為總教練，這樣的比賽結果我和球隊都相當難接受。輸了球沒什麼好說的，我接受一切批評，希望能打好下一場比賽。」

邵佳一補充道：「確實連續輸球，過程和結果都無法讓人滿意，但這就是足球，我們要盡快走出來。如果上半場能夠破門可能會好一些，但這就是足球。我們會儘快走出來，我也和隊員們說了，比賽還沒有結束，還要準備好下一場。」

精華 FAQ

  • 中國隊在重慶龍興足球場主場迎戰巴勒斯坦，最終以0：5慘敗。賽後報導形容中國隊全場幾乎毫無抵抗力，這場失利也引發外界對其整體狀態的關注。

  • 南韓記者以「這樣還想去世界盃？」為題，直接點出中國隊0：5輸給FIFA排名接近的巴勒斯坦，認為主場作戰卻大敗，顯示國足實力與競爭力都受到質疑。

  • 邵佳一表示，對這樣的比分非常抱歉，沒有太多好解釋，作為總教練他和球隊都難以接受；他也說會接受一切批評，盡快帶隊走出連敗陰影，準備下一場比賽。

巴勒斯坦 南韓 世界盃

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