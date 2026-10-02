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亞運拳擊林郁婷摘金 跆拳道洪俊義奪銀 寫男子隊史紀錄

中央社名古屋2日電
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台灣跆拳道選手洪俊義（圖）2日在2026愛知名古屋亞運男子80公斤級金牌戰「銀」...
台灣跆拳道選手洪俊義（圖）2日在2026愛知名古屋亞運男子80公斤級金牌戰「銀」恨，生涯首拚亞運留下些許遺憾，但他自認已經盡力，未來會繼續努力。中央社

AI摘要

文章摘要整理：

名古屋亞運台灣隊多點開花，林郁婷拳擊摘金、洪俊義跆拳道奪銀，張筑涵與射箭男團等人也有斬獲，代表團累積獎牌持續增加。

名古屋亞運台灣代表團今天獎牌大有斬獲，女子拳擊好手林郁婷摘下60公斤級金牌，而跆拳道好手洪俊義則拿到80公斤級銀牌，寫下男子隊史暌違12年晉級金牌戰。

尋求連兩屆亞運奪金的林郁婷，這次名古屋亞運轉戰女子60公斤級，今天金牌戰靠著出色的戰術及反擊拳，終場以5比0擊敗中國好手楊成宇，進帳台灣代表團本屆亞運第4面金牌；而「拳擊女王」陳念琴則征戰女子65公斤級金牌戰，可惜以2比3不敵印度的胡達（Parveen Hooda），以銀牌作收。

跆拳道好手洪俊義挺進男子80公斤級金牌戰，成為繼2014年仁川亞運黃鈺仁後，男子隊史12年來第1人紀錄，可惜第3回合遭到烏茲別克好手賈伊蘇諾夫（Jasurbek Jaysunov）逆轉，與金牌擦肩而過；而女將王薇嘉則在女子67公斤級4強戰直落二吞敗，生涯首度登上亞運拿到銅牌。

輕艇激流好手張筑涵揮別昨天女子個人K艇無緣頒獎台的低潮，今天在越野激流決賽拿到銀牌，達成生涯連4屆亞運奪牌壯舉；電競英雄聯盟代表隊金牌戰再度與韓國隊交鋒，前兩局未能守住前期領先優勢的情況下，終場以0比3吞敗，拿到銀牌追平電競隊史亞運最佳成績。

另外，由湯智鈞、鄭祥輝及林子翔組成的射箭反曲弓男團，在銅牌戰以6比2射下伊朗，加上網球名將謝淑薇與曾俊欣在混雙4強落敗，雙雙拿到銅牌，幫助台灣代表團單日進帳1金、4銀、3銅，目前累積4金、16銀、30銅暫居第15名。

精華 FAQ

  • 林郁婷轉戰女子60公斤級後，在金牌戰靠著出色戰術與反擊拳掌握節奏，最後以5比0擊敗中國好手楊成宇，為台灣代表團拿下本屆第4面金牌。

  • 洪俊義闖進男子80公斤級金牌戰，成為繼2014年仁川亞運黃鈺仁後，台灣男子跆拳道隊史相隔12年再次有人挺進亞運金牌戰，寫下重要紀錄。

  • 除了林郁婷奪金、洪俊義摘銀外，陳念琴、張筑涵與王薇嘉等人都有斬獲；電競英雄聯盟與射箭反曲弓男團也各拿銀、銅牌，助台灣單日進帳1金、4銀、3銅。

跆拳道 印度 林郁婷

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