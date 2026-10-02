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亞運╱中國女足0:1不敵南韓 隊史第3次無緣領獎台

中新社日本靜岡10月2日電
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Soccer Football - Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Women's Bronze Medal Match - China v South Korea - Shizuoka Stadium Ecopa, Fukuroi, Japan - October 2, 2026 South Korea's Seulgi Hyun in action with China's Jing Liu REUTERS/Chalinee Thirasupa【作者：路透通訊社，日期：2026-10-02，數位典藏序號：20261002155006874】

AI摘要

文章摘要整理：

中國女足在亞運銅牌戰開場失球，最終0:1不敵南韓，僅獲第四名，這也是球隊繼2010與2014年後第3次無緣領獎台。

當地時間 10 月 2 日在日本靜岡舉行的愛知・名古屋亞運女足銅牌戰中，中國隊開場不久便失球，最終以 0：1 不敵南韓隊，無緣亞運獎牌，位列第四名。

相較於準決賽對陣北韓隊，中國隊的先發陣容發生兩處變化：王妍雯解禁復出，上場比賽因傷缺陣的李晴潼重回先發陣容。

上半場第 4 分鐘，南韓隊展開自由球進攻，盧貞英頭槌閃擊破門，南韓隊以 1：0 領先。第 17 分鐘，王妍雯禁區橫傳，邵子欽射門高出橫樑，中國隊錯失破門良機。半場戰罷，中國隊 0 次射正，控球率為 41%，低於南韓隊的 59%。

換邊再戰，雙方均多次創造得分良機，但未能轉化為進球，中國隊最終以 0：1 告負，以第四名的成績結束本屆亞運征程。南韓隊收獲銅牌。

這是繼 2010 年廣州亞運、2014 年仁川亞運之後，中國女足在亞運歷史上第三次無緣領獎台。

中國女足隊長吳海燕賽後表示，定位球在很多時候會決定比賽勝負，而中國隊本屆亞運在定位球的細節處理方面表現不佳，之後需要進行針對性調整。

中國隊總教練米利西奇（Ante Milicic）表示，開場失球讓中國隊的局勢變得艱難，但球隊在下半場是表現更好的一方，創造了足夠多的機會。「球員們傾盡全力，只是今天運氣不在我們這邊。」

他還指出，無論男足還是女足，要提升國家隊的競技水準，需要高質量、高強度的本國聯賽作為支撐。「如果能在俱樂部的日常訓練和比賽中複製高強度的模式，將極大地助力國家隊的建設。」

精華 FAQ

  • 中國女足在當地時間10月2日的銅牌戰中，以0:1不敵南韓隊，未能拿下銅牌，最後以第四名作收，結束本屆亞運征程。

  • 比賽第4分鐘，南韓隊利用自由球進攻，由盧貞英頭槌破門先馳得點。中國隊開場不久就失球，之後雖多次組織反攻，仍未能扳平。

  • 這是中國女足繼2010年廣州亞運、2014年仁川亞運之後，第3次無緣領獎台。米利西奇認為開局失球讓局勢變難，但球隊下半場表現較好，仍需靠高強度聯賽支撐國家隊。

南韓 北韓

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