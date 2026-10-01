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亞運網球女雙闖4強保底銅牌 謝淑薇直言賽程不合理

中央社名古屋1日電
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2026愛知名古屋亞運網球賽程1日進行女雙8強賽，台灣好手謝淑薇（左）攜手「小鋼...
2026愛知名古屋亞運網球賽程1日進行女雙8強賽，台灣好手謝淑薇（左）攜手「小鋼炮」梁恩碩（右）擊退地主日本組合，如願搶下4強門票，保底銅牌。中央社

AI摘要

文章摘要整理：

謝淑薇與梁恩碩在亞運女雙8強擊敗地主組合晉級4強、至少銅牌入袋，但她賽後批評賽程因連日降雨而安排失當，影響選手備戰與休息。

台灣網球名將謝淑薇今天攜手「小鋼炮」梁恩碩，在名古屋亞運女雙8強與對手激戰3盤，終場以6比2、3比6、10比0晉級、保底銅牌，而謝淑薇賽後直言賽程安排不合理。

台灣網球好手謝淑薇這次名古屋亞運與梁恩碩聯手，兩人8強戰面對地主選手小堀桃子、清水綾乃，首盤以6比2率先拿下後，台灣組合未能趁勝追擊，次盤以3比6讓出，所幸關鍵「搶10」展現宰制力，終場謝淑薇、梁恩碩以10比0帶走比賽，同時確定保底獲得銅牌。

謝淑薇賽後接受媒體聯訪時表示，其實本來沒有計畫要打亞運，不過巴黎奧運結束後被詢問是否有意願參加，考量到名古屋有一些與爸爸的回憶，謝淑薇認為，如果亞運不來就沒有機會了，畢竟也沒有職業賽在這邊比，「盡力把比賽打好，然後沒有壓力爭取團隊最好成績。」

謝淑薇補充，此役一直調整，找出適合彼此的戰術，所幸第3盤有把想要的球風打出來，因而順利拿到勝利；而梁恩碩則提到，謝淑薇從頭到尾不斷鼓勵自己，讓她沒有壓力上場比賽，盡情做好該做的事。

名古屋前幾日下雨，導致網球賽程大亂，甚至兩場賽事晚上10時才開打，讓謝淑薇直呼賽程安排不合理，尤其昨天是打第1場中午12時，接著混雙則等到晚上9時，她笑稱「是不是想要惡整選手」，「通常賽程不會這樣排，很少會排第1場跟最後1場。」

謝淑薇自認看得很開，不過代表國家征戰亞運，大會還是得思考選手備戰、休息等問題，「聽說羽球也是排到半夜，我覺得這次排得很不正常。」

精華 FAQ

  • 兩人先以6比2拿下首盤，次盤雖以3比6被扳平，但在搶10中以10比0強勢收尾，成功晉級4強，也確定至少收下1面銅牌。

  • 她指出名古屋前幾天因下雨導致賽程大亂，曾出現晚上10時才開打的情況，自己也遇到同日打第1場中午12時、混雙又排到晚上9時的極端安排。

  • 她原本沒有計畫打亞運，但巴黎奧運後被詢問意願，想到名古屋有與爸爸的回憶，加上當地沒有職業賽可打，才決定把握機會代表台灣出賽。

謝淑薇 巴黎奧運

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