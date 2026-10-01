亞運網球女雙闖4強保底銅牌 謝淑薇直言賽程不合理

2026愛知名古屋亞運網球賽程1日進行女雙8強賽，台灣好手謝淑薇（左）攜手「小鋼炮」梁恩碩（右）擊退地主日本組合，如願搶下4強門票，保底銅牌。中央社

AI摘要 文章摘要整理： 謝淑薇與梁恩碩在亞運女雙8強擊敗地主組合晉級4強、至少銅牌入袋，但她賽後批評賽程因連日降雨而安排失當，影響選手備戰與休息。

台灣網球名將謝淑薇 今天攜手「小鋼炮」梁恩碩，在名古屋亞運女雙8強與對手激戰3盤，終場以6比2、3比6、10比0晉級、保底銅牌，而謝淑薇賽後直言賽程安排不合理。

台灣網球好手謝淑薇這次名古屋亞運與梁恩碩聯手，兩人8強戰面對地主選手小堀桃子、清水綾乃，首盤以6比2率先拿下後，台灣組合未能趁勝追擊，次盤以3比6讓出，所幸關鍵「搶10」展現宰制力，終場謝淑薇、梁恩碩以10比0帶走比賽，同時確定保底獲得銅牌。

謝淑薇賽後接受媒體聯訪時表示，其實本來沒有計畫要打亞運，不過巴黎奧運 結束後被詢問是否有意願參加，考量到名古屋有一些與爸爸的回憶，謝淑薇認為，如果亞運不來就沒有機會了，畢竟也沒有職業賽在這邊比，「盡力把比賽打好，然後沒有壓力爭取團隊最好成績。」

謝淑薇補充，此役一直調整，找出適合彼此的戰術，所幸第3盤有把想要的球風打出來，因而順利拿到勝利；而梁恩碩則提到，謝淑薇從頭到尾不斷鼓勵自己，讓她沒有壓力上場比賽，盡情做好該做的事。

名古屋前幾日下雨，導致網球賽程大亂，甚至兩場賽事晚上10時才開打，讓謝淑薇直呼賽程安排不合理，尤其昨天是打第1場中午12時，接著混雙則等到晚上9時，她笑稱「是不是想要惡整選手」，「通常賽程不會這樣排，很少會排第1場跟最後1場。」

謝淑薇自認看得很開，不過代表國家征戰亞運，大會還是得思考選手備戰、休息等問題，「聽說羽球也是排到半夜，我覺得這次排得很不正常。」