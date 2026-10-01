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亞運網球／中國提前包攬金銀 王曦雨、張帥女單決賽對陣

香港中通社1日電
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2026愛知名古屋亞運網球女單1日進行4強賽，中國好手王曦雨（右）逆轉擊敗菲律賓...
2026愛知名古屋亞運網球女單1日進行4強賽，中國好手王曦雨（右）逆轉擊敗菲律賓好手成功挺進金牌戰，賽後中國選手張帥（左）到場邊擁抱王曦雨送祝福。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

名古屋亞運會網球女單由王曦雨與張帥會師決賽，中國提前鎖定金銀牌並完成六連冠；同日攀岩與射擊賽場也傳來中國隊奪金與奪銀消息。

愛知·名古屋亞運會10月1日將產生29枚金牌。在當天進行的名古屋亞運會網球女單半決賽中，中國選手王曦雨與張帥雙雙擊敗對手，順利會師決賽，為中國隊提前包攬了本屆亞運會網球女單的金銀牌。這也代表中國隊實現亞運會網球女單項目的六連冠。

亞運會網球項目當日繼續進行。在女單半決賽中，中國選手王曦雨在先丟一盤的情況下2-1逆轉菲律賓名將伊埃拉晉級女單決賽，三盤比分為3-6、6-3、6-2。中國隊也提前包攬了本屆亞運會網球女單的金、銀牌。

決賽中王曦雨將迎戰另外一名中國選手張帥，後者在此前進行的半決賽中2-0擊敗了普丁塞娃。

在本屆亞運會上獲得男女單打冠軍、且世界排名在前500名之內的選手，將直接獲得2028年洛杉磯奧運會參賽席位，這意味著中國隊已經鎖定了一張女單奧運會門票。

王曦雨在女單半決賽中挑戰世界排名第18位的頭號種子伊埃拉，雙方此前從未有過交手紀錄。四年前在杭州亞運會，伊埃拉就打進了四強，最終獲得銅牌。

攀岩項目，在剛剛結束的愛知·名古屋亞運會攀岩女子攀石決賽中，中國選手張悅彤以85分的總成績奪得金牌，另一名中國選手駱知鷺獲得第四名。

在今年6月舉辦的2026年攀岩世界盃布拉格站中，張悅彤首次躋身該項目決賽並獲得銅牌，她也成為中國第三位斬獲攀石項目世界杯獎牌的選手。

同日亞運會攀岩男子速度賽決賽，中國選手儲守宏奪得金牌。

射擊項目，當日亞運會射擊男子25米手槍速射團體決賽，由蘇連博凡、何世瑜、楊宇浩組成的中國隊獲得銀牌。

精華 FAQ

  • 因為王曦雨在半決賽逆轉菲律賓名將伊埃拉，張帥則擊敗普丁塞娃，兩人雙雙晉級決賽，讓中國隊提前確定女單金銀牌都由中國選手取得。

  • 王曦雨面對世界排名第18位的頭號種子伊埃拉，先以3-6丟掉首盤，但她隨後調整狀態，連贏6-3、6-2，最終以2-1逆轉闖進決賽。

  • 除了網球包辦女單金銀牌外，張悅彤奪得攀岩女子攀石金牌，儲守宏拿下男子速度賽金牌；射擊男子25米手槍速射團體則由中國隊獲得銀牌。

張帥

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