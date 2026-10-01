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亞運網球／詹皓晴晉女雙4強 驚險擊敗中國張帥、郭涵煜

特派記者劉肇育／名古屋即時報導
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詹皓晴（左）／吳芳嫻（右）挺進女雙四強賽銅牌保底。（圖／中華代表團提供）
詹皓晴（左）／吳芳嫻（右）挺進女雙四強賽銅牌保底。（圖／中華代表團提供）

AI摘要

文章摘要整理：

詹皓晴／吳芳嫻在亞運女雙8強擊敗中國頭號種子，驚險挺進4強並為中華隊鎖定銅牌，詹皓晴賽後落淚，強調團結才能打出更好成績。

名古屋亞運網球賽事今天展開熱戰，台灣女雙組合詹皓晴／吳芳嫻在8強賽歷經高潮迭起的大戰，最終以7：6（7：2）、3：6、15：13驚險擊敗大會第一種子中國組合張帥／郭涵煜，挺進4強並為中華隊鎖定至少一枚銅牌，賽後談到這場得來不易的勝利，詹皓晴更是一度落淚，動情呼籲「中華隊就是要團結」，才能在國際賽場打出更好成績。

面對今年皆有大滿貫冠軍加持的中國強敵，詹皓晴與吳芳嫻賽前就做足艱苦作戰的心理準備。首盤雙方激戰至搶七，由詹皓晴／吳芳嫻先聲奪人；儘管次盤遭對手扳回一城，但關鍵決勝搶十，兩人展現強大韌性，不僅化解對方的賽末點，更在尾聲頂住龐大壓力，成功鎖定準決賽門票。

賽後談到決勝時刻的緊張氣氛，吳芳嫻笑稱，當時在賽末點發球時只告訴自己「千萬不能雙誤」。詹皓晴則特別幫搭檔說話，大讚吳芳嫻在被對方打出極佳回球後，還能迅速反應打出無人能及的落點，「這就是為什麼妳能打到亞運，全靠她自己的實力。」

連續多屆亞運皆有獎牌落袋的詹皓晴，在確定保底銅牌後情緒一時潰堤、哽咽落淚。她表示，看到籤表時就知道籤運很硬，但兩人抱著「沒有什麼好輸的」拚搏心態一分一分搶，「真的非常開心，也很謝謝芳嫺一起拚到最後。」  

而一旁輸球的張帥也隨即上前搭話，「你們看我，我還在笑，你們倆怎麼？」詹皓晴則笑著表示，「要打贏你太不容易了。」張帥則回應，「才該開始，姐妹們加油。」

情緒平復後，詹皓晴也向全隊感性喊話：「不知道怎麼說，但今天這場勝利真的很開心。我覺得中華隊就是要團結，我們才會有更好的成績。」隨後她也隨即收起淚水與笑容，馬不停蹄準備隨後的混雙賽事，展現代表國家隊力爭榮譽的決心與專業態度。

精華 FAQ

  • 她們以7：6（7：2）、3：6、15：13擊敗中國組合張帥／郭涵煜，成功晉級4強。這場勝利也讓中華隊至少確定拿下一面銅牌。

  • 因為首盤打到搶七、決勝盤又進入搶10，雙方一路拉鋸到最後一刻。詹皓晴／吳芳嫻還化解對方賽末點，才驚險鎖定勝利。

  • 她在情緒平復後表示，這場勝利非常開心，也感謝搭檔一路拚到最後，並強調「中華隊就是要團結」，大家一起努力才會有更好的成績。

張帥

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