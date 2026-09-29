亞運╱2金3銀3銅收官 中國羽毛球如何突圍？

當地時間9月29日，在日本一宮市綜合體育館進行的愛知·名古屋亞運會羽毛球項目混合雙打決賽中，中國組合蔣振邦/魏雅欣2比0戰勝印尼組合西亞納維/馬爾瓦，獲得冠軍。圖為蔣振邦/魏雅欣（右）在比賽中。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國羽球隊在愛知・名古屋亞運收穫2金3銀3銅，但男單、女單表現失色，暴露新老交替與外部競爭加劇下的單打困境。

愛知・名古屋亞運羽球 單項賽 29 日落幕，中國羽球隊（國羽）在本屆亞運羽球項目共收穫 2 金 3 銀 3 銅，其中男單空手而歸、女單無緣決賽。作為中國隊傳統優勢項目，此役成績單不盡如人意。

從自身來看，新老交替是國羽單打繞不開的話題。

男單方面，衛冕冠軍李詩灃止步 32 強，石宇奇止步 16 強。一個多月前的世界羽球錦標賽上，兩人同樣未能闖入八強，中國男單連續兩項大賽無人擠進八強。

年輕選手正在湧現，但從新秀成長為能在國際大賽中挑起大樑的選手，仍需時間。

女單方面，陳雨菲、王祉怡均闖入四強，但最終分別不敵韓國名將安洗瑩和日本老將山口茜，無緣決賽。實際上，女單並非沒有擊敗頂尖選手的能力，王祉怡曾在全英公開賽擊敗安洗瑩，本屆亞運團體決賽又戰勝山口茜。如何將單場勝利轉化為大賽中的穩定表現，這是需要解決的問題。

與此同時，外部競爭也在加劇。

羽球是亞洲優勢項目，亞洲賽場某種程度上也是世界羽壇最高水準的集中體現。本屆亞運，安洗瑩展現出強勁的統治力，從單項賽 32 強至決賽，她一路直落兩盤，實現亞運女單二連霸。

安洗瑩之外，印度尼西亞（印尼）、印度等隊伍也在持續提升競爭力。男子團體決賽，中國隊一度以 2：0 領先，最終連丟三點，遭印尼隊逆轉，無緣衛冕。競爭對手越來越多，國羽面臨的挑戰也更加直接。

當然，競技體育的勝負充滿變數。狀態起伏、臨場發揮、關鍵分處理等因素，都可能改變比賽走勢。

女雙決賽中，劉聖書／譚寧與韓國組合李紹希／白荷娜鏖戰 111 分鐘。決勝局戰至 18：18 後，劉聖書因傷抽筋影響比賽，中國組合最終以 18：21 惜敗。高手對決，勝負就在細節之間。

當然，一場比賽的得失，也不能解釋全部問題。

本屆亞運，中國隊在羽球項目依然保持一定競爭力。中國隊時隔 12 年再奪女團冠軍，混雙實現亞運四連霸。加上此前獲得的男團銀牌，中國隊在羽球項目共收穫 2 金 3 銀 3 銅。單打的失意，與整體成績的亮點並存。

名古屋賽場的得失，既是一次比賽結果，也是國羽單打現狀的集中呈現。

對國羽而言，此役也是洛杉磯奧運的一次「中考」。如何在新老交替中夯實人才厚度、提升單打競爭力，並在激烈競爭中尋求突圍，答案仍在賽場。