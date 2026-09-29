亞運╱2金3銀3銅收官 中國羽毛球如何突圍？
中國羽球隊在愛知・名古屋亞運收穫2金3銀3銅，但男單、女單表現失色，暴露新老交替與外部競爭加劇下的單打困境。
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中國羽球隊在愛知・名古屋亞運收穫2金3銀3銅，但男單、女單表現失色，暴露新老交替與外部競爭加劇下的單打困境。
愛知・名古屋亞運羽球單項賽 29 日落幕，中國羽球隊（國羽）在本屆亞運羽球項目共收穫 2 金 3 銀 3 銅，其中男單空手而歸、女單無緣決賽。作為中國隊傳統優勢項目，此役成績單不盡如人意。
從自身來看，新老交替是國羽單打繞不開的話題。
男單方面，衛冕冠軍李詩灃止步 32 強，石宇奇止步 16 強。一個多月前的世界羽球錦標賽上，兩人同樣未能闖入八強，中國男單連續兩項大賽無人擠進八強。
年輕選手正在湧現，但從新秀成長為能在國際大賽中挑起大樑的選手，仍需時間。
女單方面，陳雨菲、王祉怡均闖入四強，但最終分別不敵韓國名將安洗瑩和日本老將山口茜，無緣決賽。實際上，女單並非沒有擊敗頂尖選手的能力，王祉怡曾在全英公開賽擊敗安洗瑩，本屆亞運團體決賽又戰勝山口茜。如何將單場勝利轉化為大賽中的穩定表現，這是需要解決的問題。
與此同時，外部競爭也在加劇。
羽球是亞洲優勢項目，亞洲賽場某種程度上也是世界羽壇最高水準的集中體現。本屆亞運，安洗瑩展現出強勁的統治力，從單項賽 32 強至決賽，她一路直落兩盤，實現亞運女單二連霸。
安洗瑩之外，印度尼西亞（印尼）、印度等隊伍也在持續提升競爭力。男子團體決賽，中國隊一度以 2：0 領先，最終連丟三點，遭印尼隊逆轉，無緣衛冕。競爭對手越來越多，國羽面臨的挑戰也更加直接。
當然，競技體育的勝負充滿變數。狀態起伏、臨場發揮、關鍵分處理等因素，都可能改變比賽走勢。
女雙決賽中，劉聖書／譚寧與韓國組合李紹希／白荷娜鏖戰 111 分鐘。決勝局戰至 18：18 後，劉聖書因傷抽筋影響比賽，中國組合最終以 18：21 惜敗。高手對決，勝負就在細節之間。
當然，一場比賽的得失，也不能解釋全部問題。
本屆亞運，中國隊在羽球項目依然保持一定競爭力。中國隊時隔 12 年再奪女團冠軍，混雙實現亞運四連霸。加上此前獲得的男團銀牌，中國隊在羽球項目共收穫 2 金 3 銀 3 銅。單打的失意，與整體成績的亮點並存。
名古屋賽場的得失，既是一次比賽結果，也是國羽單打現狀的集中呈現。
對國羽而言，此役也是洛杉磯奧運的一次「中考」。如何在新老交替中夯實人才厚度、提升單打競爭力，並在激烈競爭中尋求突圍，答案仍在賽場。
國羽在本屆亞運羽球項目拿下2金3銀3銅，但男單空手而歸、女單也無緣決賽，與傳統強項定位相比，整體成績難稱亮眼。 文章指出，新老交替是核心難題，年輕選手雖然冒出，但仍需時間成長為能扛大賽的主力，導致男單與女單穩定性都不足。 韓國安洗瑩展現女單統治力，印尼與印度等隊也持續進步，尤其中國男團曾2：0領先卻遭印尼逆轉，顯示亞洲羽壇競爭更激烈。
精華 FAQ
國羽在本屆亞運羽球項目拿下2金3銀3銅，但男單空手而歸、女單也無緣決賽，與傳統強項定位相比，整體成績難稱亮眼。
文章指出，新老交替是核心難題，年輕選手雖然冒出，但仍需時間成長為能扛大賽的主力，導致男單與女單穩定性都不足。
韓國安洗瑩展現女單統治力，印尼與印度等隊也持續進步，尤其中國男團曾2：0領先卻遭印尼逆轉，顯示亞洲羽壇競爭更激烈。
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