我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美多數國家公園未必適合年長旅客 但這9處例外

甲骨文創辦人艾利森砸千萬 買佛州8豪宅給部屬住

亞運╱2金3銀3銅收官 中國羽毛球如何突圍？

中新社日本名古屋9月29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
當地時間9月29日，在日本一宮市綜合體育館進行的愛知·名古屋亞運會羽毛球項目混合...
當地時間9月29日，在日本一宮市綜合體育館進行的愛知·名古屋亞運會羽毛球項目混合雙打決賽中，中國組合蔣振邦/魏雅欣2比0戰勝印尼組合西亞納維/馬爾瓦，獲得冠軍。圖為蔣振邦/魏雅欣（右）在比賽中。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國羽球隊在愛知・名古屋亞運收穫2金3銀3銅，但男單、女單表現失色，暴露新老交替與外部競爭加劇下的單打困境。

愛知・名古屋亞運羽球單項賽 29 日落幕，中國羽球隊（國羽）在本屆亞運羽球項目共收穫 2 金 3 銀 3 銅，其中男單空手而歸、女單無緣決賽。作為中國隊傳統優勢項目，此役成績單不盡如人意。

從自身來看，新老交替是國羽單打繞不開的話題。

男單方面，衛冕冠軍李詩灃止步 32 強，石宇奇止步 16 強。一個多月前的世界羽球錦標賽上，兩人同樣未能闖入八強，中國男單連續兩項大賽無人擠進八強。

年輕選手正在湧現，但從新秀成長為能在國際大賽中挑起大樑的選手，仍需時間。

女單方面，陳雨菲、王祉怡均闖入四強，但最終分別不敵韓國名將安洗瑩和日本老將山口茜，無緣決賽。實際上，女單並非沒有擊敗頂尖選手的能力，王祉怡曾在全英公開賽擊敗安洗瑩，本屆亞運團體決賽又戰勝山口茜。如何將單場勝利轉化為大賽中的穩定表現，這是需要解決的問題。

與此同時，外部競爭也在加劇。

羽球是亞洲優勢項目，亞洲賽場某種程度上也是世界羽壇最高水準的集中體現。本屆亞運，安洗瑩展現出強勁的統治力，從單項賽 32 強至決賽，她一路直落兩盤，實現亞運女單二連霸。

安洗瑩之外，印度尼西亞（印尼）、印度等隊伍也在持續提升競爭力。男子團體決賽，中國隊一度以 2：0 領先，最終連丟三點，遭印尼隊逆轉，無緣衛冕。競爭對手越來越多，國羽面臨的挑戰也更加直接。

當然，競技體育的勝負充滿變數。狀態起伏、臨場發揮、關鍵分處理等因素，都可能改變比賽走勢。

女雙決賽中，劉聖書／譚寧與韓國組合李紹希／白荷娜鏖戰 111 分鐘。決勝局戰至 18：18 後，劉聖書因傷抽筋影響比賽，中國組合最終以 18：21 惜敗。高手對決，勝負就在細節之間。

當然，一場比賽的得失，也不能解釋全部問題。

本屆亞運，中國隊在羽球項目依然保持一定競爭力。中國隊時隔 12 年再奪女團冠軍，混雙實現亞運四連霸。加上此前獲得的男團銀牌，中國隊在羽球項目共收穫 2 金 3 銀 3 銅。單打的失意，與整體成績的亮點並存。

名古屋賽場的得失，既是一次比賽結果，也是國羽單打現狀的集中呈現。

對國羽而言，此役也是洛杉磯奧運的一次「中考」。如何在新老交替中夯實人才厚度、提升單打競爭力，並在激烈競爭中尋求突圍，答案仍在賽場。

精華 FAQ

  • 國羽在本屆亞運羽球項目拿下2金3銀3銅，但男單空手而歸、女單也無緣決賽，與傳統強項定位相比，整體成績難稱亮眼。

  • 文章指出，新老交替是核心難題，年輕選手雖然冒出，但仍需時間成長為能扛大賽的主力，導致男單與女單穩定性都不足。

  • 韓國安洗瑩展現女單統治力，印尼與印度等隊也持續進步，尤其中國男團曾2：0領先卻遭印尼逆轉，顯示亞洲羽壇競爭更激烈。

羽球

上一則

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

延伸閱讀

亞運羽毛球╱創參賽最差戰績 中國男單為何折戟名古屋

亞運羽毛球╱創參賽最差戰績 中國男單為何折戟名古屋
國乒國羽在亞運都輸 網：同一天最不鬧心的男團竟是國足

國乒國羽在亞運都輸 網：同一天最不鬧心的男團竟是國足
亞運乒乓女單拿銀牌 孫穎莎：我可能等不到下一屆了

亞運乒乓女單拿銀牌 孫穎莎：我可能等不到下一屆了
亞運／乒乓球混雙中國內戰 莎頭3連霸夢碎「動漫組合」首奪金

亞運／乒乓球混雙中國內戰 莎頭3連霸夢碎「動漫組合」首奪金

熱門新聞

當地時間9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽獲得亞軍。（新華社）

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

2026-09-28 12:23
張本智和（左）/筱冢大登在比賽中。 （中新社）

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

2026-09-27 12:13
吉賽兒邦臣與湯姆布雷迪曾是人人稱羨的一對。（美聯社）

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

2026-09-26 23:20
中國選手吳豔妮在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米欄決賽中，為中國隊摘得銅牌。（新華社）

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

2026-09-27 12:00
遊騎兵二壘手羅培茲(右)25日在場上防守。(美聯社)

MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍

2026-09-26 01:25
當地時間9月27日晚，在愛知·名古屋亞運會進行的乒乓球項目女子單打決賽中，孫穎莎負於王曼昱，摘得銀牌。圖為孫穎莎在比賽中。 （中新社）

亞運乒乓／王曼昱女單再奪冠 孫穎莎：我可能等不到下屆了

2026-09-27 11:37

超人氣

更多 >
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品

兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品
紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏

紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏