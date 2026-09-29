亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
17歲的陳妤頡在愛知·名古屋亞運會混合4X100米接力中最後逆轉泰國奪金，首屆亞運便累積3金1銀，並以幽默與淡定回顧自己的高光表現。
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17歲的陳妤頡在愛知·名古屋亞運會混合4X100米接力中最後逆轉泰國奪金，首屆亞運便累積3金1銀，並以幽默與淡定回顧自己的高光表現。
0.09秒的領先優勢、現場看台視角甚至難以分辨先後——在愛知·名古屋亞運會田徑混合4X100米接力決賽中，中國隊就這樣贏下短跑接力收官戰。
為中國隊最後時刻反超泰國隊的，正是本屆賽事火遍全網的「小孩姐」——亞運新科百米冠軍陳妤頡。和隊友拼下這枚金牌後，17歲的陳妤頡在人生第一屆亞運會上，加冕「三金王」。
和女子100米、女子4X100米接力相比，混合接力無疑是陳妤頡撞線時最為驚險的比賽。
但賽後，陳妤頡卻說，接力棒交到她手裡時，她就覺得「問題不大」。
「泰國隊第三棒是（新科亞運會男子100米、200米冠軍）汶頌，他在百米比賽里三槍都打開了10秒，200米還平了亞洲紀錄，肯定所有選手跟他之間都有很大差距。」陳妤頡說。
中國隊跑第三棒的男選手施君豪也承認，賽前知道要和汶頌跑同一棒次時非常緊張，「前一天晚上一閉眼就是要比接力了，也沒休息好」。
但陳妤頡賽後卻幽默大讚隊友：「我們施君豪頂住了，我覺得汶頌在泰國，應該也就是個‘小施君豪’！」
玩笑歸玩笑，不過中國隊內確實始終有一個必勝的信念。施君豪說，他堅信陳妤頡能超越所有人。陳妤頡也在賽前給施君豪減壓：「只要我們中國隊和泰國隊差不多時間交棒，我就完全沒問題。」
雖然身兼四項，雖然連比六天，雖然在外人看來又跑了一次重壓之下的比賽，但陳妤頡賽後說，她的體能狀況在奔跑過程中「感覺還好」。
「我非常相信前面三棒的隊友，能給我創造好的衝刺條件。」陳妤頡說，「而且我和泰國最後一棒很早就一起比賽，她跑起來是什麼節奏我還是比較熟悉。所以還是按照自己的技術動作在跑，享受比賽，問題不大。」
從拿到第一金過程中的緊張與跌宕，到收下第三金後的「問題不大」，「小孩姐」的賽中和賽後狀態似乎一場比一場淡定。
女子4X100米接力決賽中，她同樣和那位叫卡農達的泰國姑娘跑最後一棒，轉播鏡頭多次捕捉到兩人賽前熱聊的畫面，不像是即將對決的對手，更像正在分享「八卦」的姐妹。
「我們當時在聊巴林隊那個納賽爾，她竟然和我們一起跑百米接力，我們說她不是那個（本屆亞運會）400米冠軍嗎，還跑了49秒。」陳妤頡笑道，這些和知名選手第一次在亞運會同框的經歷，也是奇妙的比賽收穫。
這種淡定也來源於隊友給予的支持，四個項目比下來，她說壓力最大的是個人單項，但接力項目中，「同樣的壓力有三個人和我一起承擔」。
「這幾年的磨合與成長，讓我看到每一個人都在為團體榮譽、為金牌拼盡全力。正是這份團結，能讓我沒有太大壓力，放平心態完成比賽。」她說。
她也感謝國家隊給予的信任，才讓她在四個項目中都斬獲獎牌，並成為三金得主：「這是一種動力，這一屆比完了，目光要開始放在下一屆了。我希望以後能代表中國和亞洲的女性站上世界舞台，在世錦賽、奧運會這樣的比賽中展現我們的魅力。」
最後，要用一句什麼話給人生首屆亞運會做總結呢？
「比完啦！下班啦！三金一銀，我可真牛啊！」
她在混合4X100米接力決賽擔任最後一棒，接棒後頂住壓力完成衝刺，幫中國隊以0.09秒的微弱優勢反超泰國隊，拿下關鍵金牌。 她表示自己信任前面隊友能創造好條件，也熟悉對手節奏，加上接力項目壓力由多人共同分擔，因此能放平心態、按照技術動作完成比賽。 陳妤頡認為這次成績是新的動力，希望未來能站上世錦賽與奧運會等世界舞台，代表中國與亞洲女性展現速度實力與運動魅力。
精華 FAQ
她在混合4X100米接力決賽擔任最後一棒，接棒後頂住壓力完成衝刺，幫中國隊以0.09秒的微弱優勢反超泰國隊，拿下關鍵金牌。
她表示自己信任前面隊友能創造好條件，也熟悉對手節奏，加上接力項目壓力由多人共同分擔，因此能放平心態、按照技術動作完成比賽。
陳妤頡認為這次成績是新的動力，希望未來能站上世錦賽與奧運會等世界舞台，代表中國與亞洲女性展現速度實力與運動魅力。
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