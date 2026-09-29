亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

當地時間9月29日，在愛知·名古屋亞運會田徑項目混合4X100米接力決賽中，中國隊獲得冠軍。圖為冠軍中國隊選手施君豪、劉國怡、陳妤頡和陳錦豐（左至右）在比賽後慶祝。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 17歲的陳妤頡在愛知·名古屋亞運會混合4X100米接力中最後逆轉泰國奪金，首屆亞運便累積3金1銀，並以幽默與淡定回顧自己的高光表現。

0.09秒的領先優勢、現場看台視角甚至難以分辨先後——在愛知·名古屋亞運會田徑混合4X100米接力決賽中，中國隊就這樣贏下短跑接力收官戰。

為中國隊最後時刻反超泰國 隊的，正是本屆賽事火遍全網的「小孩姐」——亞運新科百米冠軍陳妤頡。和隊友拼下這枚金牌後，17歲的陳妤頡在人生第一屆亞運會上，加冕「三金王」。

和女子100米、女子4X100米接力相比，混合接力無疑是陳妤頡撞線時最為驚險的比賽。

但賽後，陳妤頡卻說，接力棒交到她手裡時，她就覺得「問題不大」。

「泰國隊第三棒是（新科亞運會男子100米、200米冠軍）汶頌，他在百米比賽里三槍都打開了10秒，200米還平了亞洲紀錄，肯定所有選手跟他之間都有很大差距。」陳妤頡說。

中國隊跑第三棒的男選手施君豪也承認，賽前知道要和汶頌跑同一棒次時非常緊張，「前一天晚上一閉眼就是要比接力了，也沒休息好」。

但陳妤頡賽後卻幽默大讚隊友：「我們施君豪頂住了，我覺得汶頌在泰國，應該也就是個‘小施君豪’！」

玩笑歸玩笑，不過中國隊內確實始終有一個必勝的信念。施君豪說，他堅信陳妤頡能超越所有人。陳妤頡也在賽前給施君豪減壓：「只要我們中國隊和泰國隊差不多時間交棒，我就完全沒問題。」

雖然身兼四項，雖然連比六天，雖然在外人看來又跑了一次重壓之下的比賽，但陳妤頡賽後說，她的體能狀況在奔跑過程中「感覺還好」。

「我非常相信前面三棒的隊友，能給我創造好的衝刺條件。」陳妤頡說，「而且我和泰國最後一棒很早就一起比賽，她跑起來是什麼節奏我還是比較熟悉。所以還是按照自己的技術動作在跑，享受比賽，問題不大。」

從拿到第一金過程中的緊張與跌宕，到收下第三金後的「問題不大」，「小孩姐」的賽中和賽後狀態似乎一場比一場淡定。

女子4X100米接力決賽中，她同樣和那位叫卡農達的泰國姑娘跑最後一棒，轉播鏡頭多次捕捉到兩人賽前熱聊的畫面，不像是即將對決的對手，更像正在分享「八卦」的姐妹。

「我們當時在聊巴林隊那個納賽爾，她竟然和我們一起跑百米接力，我們說她不是那個（本屆亞運會）400米冠軍嗎，還跑了49秒。」陳妤頡笑道，這些和知名選手第一次在亞運會同框的經歷，也是奇妙的比賽收穫。

這種淡定也來源於隊友給予的支持，四個項目比下來，她說壓力最大的是個人單項，但接力項目中，「同樣的壓力有三個人和我一起承擔」。

「這幾年的磨合與成長，讓我看到每一個人都在為團體榮譽、為金牌拼盡全力。正是這份團結，能讓我沒有太大壓力，放平心態完成比賽。」她說。

她也感謝國家隊給予的信任，才讓她在四個項目中都斬獲獎牌，並成為三金得主：「這是一種動力，這一屆比完了，目光要開始放在下一屆了。我希望以後能代表中國和亞洲的女性站上世界舞台，在世錦賽、奧運會這樣的比賽中展現我們的魅力。」

最後，要用一句什麼話給人生首屆亞運會做總結呢？

「比完啦！下班啦！三金一銀，我可真牛啊！」

當地時間9月29日，在愛知·名古屋亞運會田徑項目混合4X100米接力決賽中，中國隊獲得冠軍。中國選手陳妤頡在頒獎儀式後慶祝自己在本屆亞運會上斬獲三枚金牌。（新華社）