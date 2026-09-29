亞運跳水／王宗源成為「三金王」 陳芋汐首奪個人金牌

中國選手王宗源在男子3米跳板奪冠。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 陳芋汐與王宗源在亞運跳水賽場雙雙奪冠，前者摘下個人首枚亞運單人金牌，後者則以三金成就展現統治力，助中國隊朝包辦多金目標邁進。

愛知·名古屋亞運會跳水比賽29日在東京水上運動中心繼續進行，奧運 冠軍王宗源加冕亞運會「三金王」；陳芋汐 則摘得個人首枚亞運會單人項目金牌。

在女子10米台決賽中，預賽排名第二的陳芋汐當晚快速調整狀態，在起跳高度、空中姿態和入水控制方面均展現出「教科書」級表現，尤其在第四個動作207C（向後翻騰三周半抱膝）拿到4個滿分，最終以432.65分奪冠。「決賽中，我一直告訴自己，每一跳都必須乾淨利落，不能有任何猶豫。」

2021年，陳芋汐曾奪得東京奧運會女子雙人10米台金牌。故地重遊的她表示：「從東京到東京，不同的是我更成熟了，動作比上一次更加穩定；不變的是那顆熱愛跳水、想要站上最高領獎台的心。」

另一位中國選手盧為以385.40分獲得亞軍。首次征戰亞運會，她表示對動作的掌握把控還差一點，「接下來腳踏實地訓練，把基礎打好」。朝鮮隊選手趙真美獲季軍。

當日的男子3米跳板決賽中，奧運冠軍王宗源展現絕對統治力，以494.40分成功衛冕，繼男子雙人3米跳板、男子1米跳板奪冠後加冕「三金王」。隊友鄭九源收穫一枚「一波三折」的銀牌。他在首跳出現失誤，僅拿到39.10分排在最後，隨後兩個動作正常發揮追至第二位。但第四跳再次出現失誤，只拿到43.20分。最後一跳，他憑藉5156B（向前翻騰兩周半轉體三周屈體）的完美發揮，單跳收穫93.60分的全場最高分，最終摘得銀牌。東道主日本選手坂井丞獲得第三名。

身兼三項的王宗源坦言，隨著年齡的增長，體能分配是很大挑戰，很慶幸能順利完成目標。總結亞運之旅時，他表示：「從雙人到一米板到三米板，雖然能力和責任在肩上，但我想丟掉包袱，以更輕鬆的姿態去面對。」

中國跳水隊已獲本屆亞運會10個項目的8金。30日收官日，中國跳水隊將力爭「十全十美」。