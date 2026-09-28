亞運羽毛球╱創參賽最差戰績 中國男單為何折戟名古屋

當地時間9月26日，在愛知·名古屋亞運會羽毛球項目男子單打第三輪，中國選手石宇不敵南韓選手俞泰彬。圖為石宇奇在比賽中。（新華社）

愛知・名古屋亞運羽球 比賽持續進行，而中國羽球隊男單項目已提前結束征程。

26 日，衛冕冠軍李詩灃不敵南韓 選手崔智勛，止步 32 強；石宇奇則在 16 強戰中不敵南韓選手俞泰彬。中國隊男單首度在亞運賽場無緣八強，創下自 1974 年參賽以來的最差戰績。

結果令人遺憾，卻也有跡可循。一個多月前的世界羽球錦標賽上，石宇奇、翁泓陽首輪出局，李詩灃止步 16 強，中國隊男單同樣無緣八強，追平 1995 年世錦賽最差紀錄。

兩個月內接連在兩項大賽無緣八強，中國男單正處於狀態波動的調整階段。

客觀而言，本屆亞運的高密度賽程給運動員帶來不小考驗。團體賽決賽 24 日結束，單項賽 25 日便拉開戰幕；進入淘汰賽後，男單 32 強賽與 16強賽又安排在同一天，球員需要在短時間內連續完成兩場高強度比賽。

石宇奇在男團比賽中表現亮眼，苦戰拿下拉克什亞（Lakshya Sen）、喬納坦（Jonatan Christie）等強手，率領中國隊闖入決賽。然而團體賽結束後僅休息一日，他又遭遇一日兩賽，最終這位 30 歲的老將在 16 強賽中負於南韓選手俞泰彬，而 4 天前他才剛在團體賽中擊敗對手。

賽程安排並非唯一原因。近年來，國羽男單主力因傷病等因素，競技狀態起伏明顯。

作為男單的重要支柱，石宇奇在職業生涯中遭遇肩背、腸胃、腳踝等多處傷病，對其競技狀態的影響日益顯著。今年以來，他在湯姆斯盃團體賽、亞運團體賽中表現可圈可點，但在部分單項賽事中發揮不佳。

結束本屆亞運征程後，石宇奇坦言近期狀態較差：「受到此前傷病的影響，這段時間自己的打法、節奏與特點，都無法很好地發揮，所以來到這次亞運，我對自己沒有太多信心。」

李詩灃同樣處於傷病恢復階段。2025 年底的世界巡迴賽總決賽上，他腳踝嚴重扭傷，隨後一直處於休養恢復狀態，世界排名也下滑至目前的第 12 位。此次 32 強出局，再次說明他尚未恢復到最佳競技狀態。

另一方面，國羽男單的新老交替尚未完成，而世界賽場上男單的年輕力量正快速崛起。法國隊拉尼爾（Alex Lanier）勇奪世錦賽冠軍，加拿大選手賴浩俊連續兩屆闖入世錦賽四強，印度尼西亞（印尼）隊法漢（Alwi Farhan）、烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah）則在亞運男團決賽中拿下關鍵兩分。上述選手均為「04 後」（2004 年後出生）。

與之相比，中國隊年輕男單目前大多在低級別賽事中積累經驗，受限於積分，參加高級別賽事的機會有限，偶有亮相但表現平平。對年輕選手來說，日常訓練可提升技術水準，但面對世界頂尖選手時所需的臨場應變、比賽判讀與心理調整能力，則需要透過一場場高水準比賽去磨練。

眼下，隨著洛杉磯奧運週期深入，如何讓年輕隊員快速成長，將是國羽男單需要面對的重要課題。此外，2027 年即將到來的「3 局 15 分制」，也將給所有運動員帶來新的挑戰。

名古屋的失利需要總結，但無需急於給未來下結論。國羽男單需要做的，是在一次次大賽中完成積累，在新一輪世界競爭中找到自己的節奏。