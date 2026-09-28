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亞運羽毛球╱創參賽最差戰績 中國男單為何折戟名古屋

新華社日本名古屋9月28日電
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當地時間9月26日，在愛知·名古屋亞運會羽毛球項目男子單打第三輪，中國選手石宇不...
當地時間9月26日，在愛知·名古屋亞運會羽毛球項目男子單打第三輪，中國選手石宇不敵南韓選手俞泰彬。圖為石宇奇在比賽中。（新華社）

愛知・名古屋亞運羽球比賽持續進行，而中國羽球隊男單項目已提前結束征程。

26 日，衛冕冠軍李詩灃不敵南韓選手崔智勛，止步 32 強；石宇奇則在 16 強戰中不敵南韓選手俞泰彬。中國隊男單首度在亞運賽場無緣八強，創下自 1974 年參賽以來的最差戰績。

結果令人遺憾，卻也有跡可循。一個多月前的世界羽球錦標賽上，石宇奇、翁泓陽首輪出局，李詩灃止步 16 強，中國隊男單同樣無緣八強，追平 1995 年世錦賽最差紀錄。

兩個月內接連在兩項大賽無緣八強，中國男單正處於狀態波動的調整階段。

客觀而言，本屆亞運的高密度賽程給運動員帶來不小考驗。團體賽決賽 24 日結束，單項賽 25 日便拉開戰幕；進入淘汰賽後，男單 32 強賽與 16強賽又安排在同一天，球員需要在短時間內連續完成兩場高強度比賽。

石宇奇在男團比賽中表現亮眼，苦戰拿下拉克什亞（Lakshya Sen）、喬納坦（Jonatan Christie）等強手，率領中國隊闖入決賽。然而團體賽結束後僅休息一日，他又遭遇一日兩賽，最終這位 30 歲的老將在 16 強賽中負於南韓選手俞泰彬，而 4 天前他才剛在團體賽中擊敗對手。

賽程安排並非唯一原因。近年來，國羽男單主力因傷病等因素，競技狀態起伏明顯。

作為男單的重要支柱，石宇奇在職業生涯中遭遇肩背、腸胃、腳踝等多處傷病，對其競技狀態的影響日益顯著。今年以來，他在湯姆斯盃團體賽、亞運團體賽中表現可圈可點，但在部分單項賽事中發揮不佳。

結束本屆亞運征程後，石宇奇坦言近期狀態較差：「受到此前傷病的影響，這段時間自己的打法、節奏與特點，都無法很好地發揮，所以來到這次亞運，我對自己沒有太多信心。」

李詩灃同樣處於傷病恢復階段。2025 年底的世界巡迴賽總決賽上，他腳踝嚴重扭傷，隨後一直處於休養恢復狀態，世界排名也下滑至目前的第 12 位。此次 32 強出局，再次說明他尚未恢復到最佳競技狀態。

另一方面，國羽男單的新老交替尚未完成，而世界賽場上男單的年輕力量正快速崛起。法國隊拉尼爾（Alex Lanier）勇奪世錦賽冠軍，加拿大選手賴浩俊連續兩屆闖入世錦賽四強，印度尼西亞（印尼）隊法漢（Alwi Farhan）、烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah）則在亞運男團決賽中拿下關鍵兩分。上述選手均為「04 後」（2004 年後出生）。

與之相比，中國隊年輕男單目前大多在低級別賽事中積累經驗，受限於積分，參加高級別賽事的機會有限，偶有亮相但表現平平。對年輕選手來說，日常訓練可提升技術水準，但面對世界頂尖選手時所需的臨場應變、比賽判讀與心理調整能力，則需要透過一場場高水準比賽去磨練。

眼下，隨著洛杉磯奧運週期深入，如何讓年輕隊員快速成長，將是國羽男單需要面對的重要課題。此外，2027 年即將到來的「3 局 15 分制」，也將給所有運動員帶來新的挑戰。

名古屋的失利需要總結，但無需急於給未來下結論。國羽男單需要做的，是在一次次大賽中完成積累，在新一輪世界競爭中找到自己的節奏。

精華 FAQ

  • 中國羽球男單在本屆亞運首度無緣八強，李詩灃止步 32 強、石宇奇止步 16 強，創下自 1974 年參賽以來的最差戰績，顯示整體競爭力出現明顯波動。

  • 主要原因包括賽程過於密集，團體賽與單項賽銜接緊湊，選手體能消耗大；另外，石宇奇與李詩灃都受傷病與恢復狀態影響，導致臨場發揮不穩定。

  • 最需要面對的是新老交替與年輕選手成長。文章指出，年輕球員在低級別賽事累積雖多，但缺少高水準對抗經驗，未來必須透過更多大賽磨練臨場應變與心理調整能力。

羽球 南韓

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