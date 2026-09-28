我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉前油價飆漲 川普：認真考慮禁柴油出口

紐時主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

賽前曾緊張到吐…鄭欽文：體驗過失敗 才更嚮往成功

新華社北京9月28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為中國隊鄭欽文日前在深圳參加比利·簡·金杯總決賽。（中新社）
圖為中國隊鄭欽文日前在深圳參加比利·簡·金杯總決賽。（中新社）

巴黎奧運會網球女單冠軍鄭欽文28日表示，在經歷低谷、美網逆襲後，目前的狀態「正是勢頭向上」。而自己體驗過失敗的滋味，因而更嚮往成功。

當天，鄭欽文出席了運動品牌耐克在北京王府井舉辦的活動。在現場輕鬆的氛圍中，鄭欽文與球迷代表進行了趣味遊戲、歌曲合唱，並在隨後的分享環節暢談在美網期間「逆風翻盤」的比賽心態和走出低谷期的心路歷程。

2026賽季前期，傷病困擾、狀態起伏，鄭欽文的世界排名一度滑落至百名開外。低谷期當然是艱難的。「我花了很長時間接受我要重新打資格賽。」她透露，自己在一次開賽前，「因為太緊張，跑到洗手間吐了。太想贏了，不想這段時間的付出白費，因為一旦資格賽輸了，就什麼都沒有了。好在越打到後面，我越放得開，反而放鬆下來。但前期，精神壓力確實很大。」

為了走出低谷期，鄭欽文意識到「必須要在所有的環節當中高強度地要求自己」。她表示：「反思之前自己成績不夠理想，可能是我在場外的一些細節沒有做到位，因為我們打網球不僅僅是打場內的兩三個小時，更多在於場外的一些準備。」

「我覺得保持積極樂觀的心態、每天活在當下的專注，對我來說非常重要。也是這些東西幫助我走過了很長的一段低谷期，因為低谷並不是一天兩天，它可能會持續好幾個月。」

不久前的美網，鄭欽文從資格賽一路過關斬將，連續兩次上演「讓五追七」，最終闖入女單八強，追平個人美網最佳戰績。如今，她馬上就要開始中網征程，首輪對陣資格賽選手。展望中國賽季，她表示會全力對待每一場比賽，「從第一分拼到最後一分」，不給自己預設成績。「過程對了，結果才能對。」

在個人未來的職業網球之路上，鄭欽文說，自己將擁有更加開放的心態。「我享受網球帶給我的痛苦，我也享受網球帶給我的成功與快樂。因為我覺得你只有體驗過失敗的滋味，你才會更嚮往成功。」

精華 FAQ

  • 她表示自己在經歷低谷與美網逆襲後，狀態已回到「勢頭向上」的階段，對接下來的比賽也更有信心與動力。

  • 鄭欽文透露，因傷病與狀態起伏，自己一度要從資格賽打起，開賽前甚至緊張到跑去洗手間嘔吐，精神壓力非常大。

  • 她認為網球的痛苦、快樂與成功都值得體驗，只有真正嘗過失敗滋味，才會更珍惜並嚮往成功，因此會以更開放心態前進。

巴黎奧運 鄭欽文

上一則

台灣新「F4」亞運接力奪銀 黃左軍淚崩感謝天上媽媽支持

延伸閱讀

「從頭到腳都簽了」鄭欽文年吸金2260萬 場外收入逼近谷愛凌

「從頭到腳都簽了」鄭欽文年吸金2260萬 場外收入逼近谷愛凌
深圳天才少女孫心然 美網青少年組奪冠

深圳天才少女孫心然 美網青少年組奪冠
亞運乒乓／王曼昱女單再奪冠 孫穎莎：我可能等不到下屆了

亞運乒乓／王曼昱女單再奪冠 孫穎莎：我可能等不到下屆了
亞運／怕搶跑起步晚…吳豔妮百米欄摘銅 淚評自己100分

亞運／怕搶跑起步晚…吳豔妮百米欄摘銅 淚評自己100分

熱門新聞

張本智和（左）/筱冢大登在比賽中。 （中新社）

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

2026-09-27 12:13
吉賽兒邦臣與湯姆布雷迪曾是人人稱羨的一對。（美聯社）

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

2026-09-26 23:20
遊騎兵二壘手羅培茲(右)25日在場上防守。(美聯社)

MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍

2026-09-26 01:25
中國選手吳豔妮在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米欄決賽中，為中國隊摘得銅牌。（新華社）

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

2026-09-27 12:00
當地時間9月27日晚，在愛知·名古屋亞運會進行的乒乓球項目女子單打決賽中，孫穎莎負於王曼昱，摘得銀牌。圖為孫穎莎在比賽中。 （中新社）

亞運乒乓／王曼昱女單再奪冠 孫穎莎：我可能等不到下屆了

2026-09-27 11:37
9月24日，日本隊選手張本智和（左）3比0戰勝中國隊選手王楚欽。中國隊2比3不敵日本隊，獲得亞軍。（新華社）

亞運╱日乒男團贏中奪金 張本智和連呼沒想到打敗王楚欽

2026-09-24 11:37

超人氣

更多 >
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因

綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因