賽前曾緊張到吐…鄭欽文：體驗過失敗 才更嚮往成功

圖為中國隊鄭欽文日前在深圳參加比利·簡·金杯總決賽。（中新社）

巴黎奧運 會網球女單冠軍鄭欽文 28日表示，在經歷低谷、美網逆襲後，目前的狀態「正是勢頭向上」。而自己體驗過失敗的滋味，因而更嚮往成功。

當天，鄭欽文出席了運動品牌耐克在北京王府井舉辦的活動。在現場輕鬆的氛圍中，鄭欽文與球迷代表進行了趣味遊戲、歌曲合唱，並在隨後的分享環節暢談在美網期間「逆風翻盤」的比賽心態和走出低谷期的心路歷程。

2026賽季前期，傷病困擾、狀態起伏，鄭欽文的世界排名一度滑落至百名開外。低谷期當然是艱難的。「我花了很長時間接受我要重新打資格賽。」她透露，自己在一次開賽前，「因為太緊張，跑到洗手間吐了。太想贏了，不想這段時間的付出白費，因為一旦資格賽輸了，就什麼都沒有了。好在越打到後面，我越放得開，反而放鬆下來。但前期，精神壓力確實很大。」

為了走出低谷期，鄭欽文意識到「必須要在所有的環節當中高強度地要求自己」。她表示：「反思之前自己成績不夠理想，可能是我在場外的一些細節沒有做到位，因為我們打網球不僅僅是打場內的兩三個小時，更多在於場外的一些準備。」

「我覺得保持積極樂觀的心態、每天活在當下的專注，對我來說非常重要。也是這些東西幫助我走過了很長的一段低谷期，因為低谷並不是一天兩天，它可能會持續好幾個月。」

不久前的美網，鄭欽文從資格賽一路過關斬將，連續兩次上演「讓五追七」，最終闖入女單八強，追平個人美網最佳戰績。如今，她馬上就要開始中網征程，首輪對陣資格賽選手。展望中國賽季，她表示會全力對待每一場比賽，「從第一分拼到最後一分」，不給自己預設成績。「過程對了，結果才能對。」

在個人未來的職業網球之路上，鄭欽文說，自己將擁有更加開放的心態。「我享受網球帶給我的痛苦，我也享受網球帶給我的成功與快樂。因為我覺得你只有體驗過失敗的滋味，你才會更嚮往成功。」