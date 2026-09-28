台灣新「F4」亞運接力奪銀 黃左軍淚崩感謝天上媽媽支持
名古屋亞運今天進行的男子4x100公尺接力決賽，台灣靠著新「F4」順利飆出38秒32鍍銀，其中第3棒黃左軍半年前媽媽才過世，賽後他淚崩說：「真的要謝謝媽媽，她給我所有力量。」
擔任第3棒的黃左軍，今天在彎道上跑得相當出色，第2棒的陳玟溥也提到：「把棒子交給他時，看他衝出去的樣子，我就知道有機會了（拿牌）。」
黃左軍接受媒體訪問時哭著說：「預賽結束身體也出了一點問題，我也把最壞的事情都想了一遍，從昨晚就一直跟媽媽祈禱，不論怎樣都要讓我順利完賽，看有沒有機會拿獎牌，所以今天真的要感謝我媽媽。」
黃左軍的媽媽在今年3月過世，這讓他至今仍走不出傷痛，「媽媽的事讓我一直走不出來，不過教練一直開導我，遇到問題就要解決，不論是快樂的或是悲傷的，也謝謝學長幫我守住這面獎牌。」
擔任第2棒陳玟溥，同樣在今年7月遭遇嚴重的左腳足底筋膜撕裂傷，一直到今天都是帶傷出賽，光是走路就很像針在刺一樣。
「上次杭州亞運阿基里斯腱斷裂，這次名古屋亞運左腳足底筋膜又撕裂，我一直到2週前才穿上釘鞋訓練，到現在每跑一步都非常痛，所以預賽的時候我比較保守一點，就怕傷勢惡化。」陳玟溥提到。
拿到這面銀牌，陳玟溥還是笑得跟大男孩一樣：「個人賽我跑得這麼差，接力有牌我就很開心了，畢竟接力是團體項目，大家都有功勞都一起努力。」
台灣在名古屋亞運男子4x100公尺接力決賽跑出38秒32，靠著新「F4」順利奪下銀牌，為代表隊在田徑接力項目寫下亮眼成果。 黃左軍表示，媽媽今年3月過世後他一直走不出傷痛，賽前還向天上的媽媽祈禱，希望自己能順利完賽並有機會拿牌，因此奪銀後忍不住淚崩致謝。 陳玟溥今年7月左腳足底筋膜撕裂，直到2週前才重新穿釘鞋訓練，跑步時仍劇痛，但他仍堅持帶傷出賽，和隊友一起守住這面銀牌。
精華 FAQ
台灣在名古屋亞運男子4x100公尺接力決賽跑出38秒32，靠著新「F4」順利奪下銀牌，為代表隊在田徑接力項目寫下亮眼成果。
黃左軍表示，媽媽今年3月過世後他一直走不出傷痛，賽前還向天上的媽媽祈禱，希望自己能順利完賽並有機會拿牌，因此奪銀後忍不住淚崩致謝。
陳玟溥今年7月左腳足底筋膜撕裂，直到2週前才重新穿釘鞋訓練，跑步時仍劇痛，但他仍堅持帶傷出賽，和隊友一起守住這面銀牌。
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