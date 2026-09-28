台灣新「F4」亞運接力奪銀 黃左軍淚崩感謝天上媽媽支持

名古屋亞運田徑男子4x100公尺接力決賽，台灣代表隊28日飆破全國紀錄的38秒32、收下銀牌，第3棒黃左軍（中）的媽媽在今年3月過世，賽後他說，「真的要謝謝媽媽，她給我所有力量」。（中央社）

名古屋亞運今天進行的男子4x100公尺接力決賽，台灣靠著新「F4」順利飆出38秒32鍍銀，其中第3棒黃左軍半年前媽媽才過世，賽後他淚崩說：「真的要謝謝媽媽，她給我所有力量。」

擔任第3棒的黃左軍，今天在彎道上跑得相當出色，第2棒的陳玟溥也提到：「把棒子交給他時，看他衝出去的樣子，我就知道有機會了（拿牌）。」

黃左軍接受媒體訪問時哭著說：「預賽結束身體也出了一點問題，我也把最壞的事情都想了一遍，從昨晚就一直跟媽媽祈禱，不論怎樣都要讓我順利完賽，看有沒有機會拿獎牌，所以今天真的要感謝我媽媽。」

黃左軍的媽媽在今年3月過世，這讓他至今仍走不出傷痛，「媽媽的事讓我一直走不出來，不過教練一直開導我，遇到問題就要解決，不論是快樂的或是悲傷的，也謝謝學長幫我守住這面獎牌。」

擔任第2棒陳玟溥，同樣在今年7月遭遇嚴重的左腳足底筋膜撕裂傷，一直到今天都是帶傷出賽，光是走路就很像針在刺一樣。

「上次杭州亞運 阿基里斯腱斷裂，這次名古屋亞運左腳足底筋膜又撕裂，我一直到2週前才穿上釘鞋訓練，到現在每跑一步都非常痛，所以預賽的時候我比較保守一點，就怕傷勢惡化。」陳玟溥提到。

拿到這面銀牌，陳玟溥還是笑得跟大男孩一樣：「個人賽我跑得這麼差，接力有牌我就很開心了，畢竟接力是團體項目，大家都有功勞都一起努力。」

名古屋亞運台灣男子田徑好手楊俊瀚（左起）、陳玟溥、賴柏翔、黃左軍，28日在4x100公尺接力決賽合力拿下銀牌，開心持中華奧會會旗合影。（中央社╱中華民國田徑協會提供）