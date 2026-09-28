亞運╱台灣4x100接力鍍銀 楊俊瀚遺憾：都想好奪金感言了

名古屋亞運田徑男子4x100公尺接力決賽，台灣代表隊28日摘下銀牌，擔任最後一棒的楊俊瀚（前左）笑說，「其實已經想好今天的奪金感言，沒想到居然用不到，看樣子可能要等到下屆亞運了」。（中央社）

亞運台灣男子4x100公尺接力隊，賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚今天聯手跑出38秒32，睽違16年再奪接力銀牌；連續3屆拿牌的楊俊瀚說：「還是差了一點，都想好奪金感言了。」

台灣男子4x100公尺接力隊今天在名古屋亞運接力決賽表現出色，擔任首棒的賴柏翔起跑後，始終維持著競爭力，第2棒陳玟溥在直線道奮力衝刺，隨後接給黃左軍縮小差距，最後一棒楊俊瀚順利超車南韓隊，最終順利破全國紀錄鍍銀。

現年29歲，身為隊上老大哥的楊俊瀚，賽後告訴中央社記者，已經參加4屆亞運，其中3屆都有牌，「我自己則是個人、團體都拿過，非常感謝隊友神給力，都要靠學弟撐場。」

楊俊瀚笑說，其實昨天預賽後就感覺很不錯，「我本來是想說應該95%有機會拿金牌，但可惜就這麼一點，不過這是我第一面接力獎牌，感覺還是很不一樣。」

他強調，從2014年首度參加亞運，到現在也4屆了，「接力其實是我生涯的起點，之前都差了那麼一點，這次總算爭了一口氣，站上了亞運的頒獎台。」

楊俊瀚透露，自己8月11日從美國訓練完返台後，就積極投入接力隊的配合，過去1個月來也練了好幾次，大家的氛圍都滿好的。

楊俊瀚還笑說：「昨晚看到傅兆玄奪金後，我其實已經想好了今天的奪金感言，沒想到居然用不到，看樣子可能要等到下屆亞運了。」

教練易緯鎮，正是16年前廣州亞運男子接力銀牌的成員之一，他也開心搞笑說：「沒想到自己的徒弟現在跟我平起平坐了，但真的很開心他們做到了，這一切非常不容易。」

談到接下來的計畫，楊俊瀚透露，「我相信我們接力隊成績一定會再更好，包括明年的亞錦賽、世錦賽，都有機會在不同舞台發光。」