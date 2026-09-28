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王楚欽最後一屆亞運會 全線奪銀：走別人沒走過的路

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王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

世界新聞網╱即時報導
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當地時間9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽...
當地時間9月28日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽獲得亞軍。（新華社）

2026 年愛知・名古屋亞運乒乓球（桌球）賽事 28 日迎來男子單打決賽重頭戲，世界排名第一的衛冕冠軍王楚欽以 0:4 不敵同隊新星林詩棟，遺憾收穫銀牌。本屆亞運王楚欽在男子團體、混合雙打及男子單打三項決賽皆鎩羽而歸，最終以三面銀牌結束個人第三度亞運征程；賽後受訪時，王楚欽明確表示：「這是我最後一屆亞運會了。」

現年 26 歲的王楚欽，曾於 2018 年雅加達亞運斬獲 2 金、2023 年杭州亞運勇奪 4 金。本屆作為隊內唯一具備亞運經驗的領軍人物，他身兼三項，卻在多重硬仗與傷病夾擊下深陷低潮。

在先前進行的男子團體決賽中，中國隊以 2:3 迫近敗給日本隊，無緣金牌。王楚欽獨挑大梁先後上陣兩場，消耗極大體能；隨後的混雙決賽，王楚欽搭檔孫穎莎以 0:4 不敵林詩棟／蒯曼，賽後他坦言左肩傷勢在比賽中一度發作加劇；到了 28 日的男單決賽，王楚欽全場未能找回節奏，最終以 0:4 完敗。

賽後接受採訪時，王楚欽直言林詩棟值得這座冠軍：「他突破了自己低迷的狀態，這次突破對接下來中國乒乓球隊有很大幫助，對他來說也是一個新的起點。現在打球一直在消耗，不知道為什麼現在打球一直在累，世乒賽世界盃之後找不到打球的感覺，漸漸找不到享受和喜歡賽場的感覺。」

王楚欽也表示，「這是我最後一屆亞運會，我覺得可能自己乒乓生涯就是螺旋式的有起有伏，自己都去接受接納，我覺得也是個新的課題，感覺自己在走一條別人之前沒走過的路，遇到的問題和以往的主力們可能也不太一樣，需要自己去好好思考和總結。」「不知道為什麼現在打球一直在累，世乒賽世界盃之後找不到打球的感覺，漸漸找不到享受和喜歡賽場的感覺。」

直落四奪金的林詩棟賽後坦言「真沒想到會是 4:0 贏下頭哥（王楚欽）」。他表示自己一上場的發動與銜接做得不錯，「頭哥整個亞運會從男團到混雙，他一直有傷病和疲憊，再加上一些幸運球（擦網球）的因素。」

隨著男單決賽落幕，王楚欽以三銀成績告別本屆賽事，他表態「最後一屆亞運」迅速登上熱搜，引發對國乒主力更迭、賽程負荷、運動員心理等議題的廣泛討論。

精華 FAQ

  • 王楚欽在男單決賽以0:4不敵同隊新星林詩棟，未能衛冕成功，只拿下銀牌。這場失利也讓他在本屆亞運的單打賽事畫下遺憾句點。

  • 他先在男團決賽與中國隊2:3輸給日本隊，接著混雙與孫穎莎又以0:4落敗，最後男單決賽再失守，因此三項決賽全數無緣金牌。

  • 王楚欽賽後直言，自己在連番高強度比賽與傷病影響下，已感到持續消耗，並形容乒乓生涯像螺旋式起伏，因此認為這是自己最後1屆亞運。

杭州亞運 王楚欽

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