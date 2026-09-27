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亞運跳水╱中國摘得女子雙人3米板、男子雙人10米台金牌

中新社東京27日電
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中國選手楊昊、練俊傑(右)在跳水項目男子雙人10米跳台決賽獲得金牌。(新華社)
中國選手楊昊、練俊傑(右)在跳水項目男子雙人10米跳台決賽獲得金牌。(新華社)

愛知·名古屋亞運會跳水項目比賽27日在東京水上運動中心繼續進行。中國隊選手陳藝文/陳佳摘得女子雙人3米板金牌，楊昊/練俊傑奪得男子雙人10米台金牌。

女子雙人3米板決賽共有7組選手參加。第一個出場的陳藝文/陳佳最終以328.56分奪冠，領先第二名韓國隊73.86分，馬來西亞隊獲得第三名。

首次參加亞運會的陳佳賽後說：「我還覺得挺新奇的，比起國內賽事要更緊張，但今天對自己的表現還不是太滿意。」

陳藝文表示，雙人項目狀態不好的一方要靠狀態好的一方把節奏稍微拉回來一點，「就這樣一直磨合」。

對於參加本次亞運會，陳藝文說：「亞運會是奧運周期裡面唯一能够去模擬綜合性運動會整個流程的機會。畢竟綜合性運動會跟世錦賽、世界杯這種比賽的整體感覺很不一樣。所以我覺得這是一個很好的機會，去再熟悉一下這種流程。」

在隨後進行的男子雙人10米台項目中，楊昊/練俊傑以465.54分奪冠。第二、三名分別由馬來西亞組合和韓國組合獲得。 

練俊傑認為本場比賽發揮正常。「其實我們還可以做得更好，各方面的細節包括同步，還有上昇的空間。」 　

楊昊說：「平時訓練領隊和教練盯我們比較緊，上一個周期比賽的質量一年比一年高，希望這個周期我們也一直保持往上走這個狀態。」

精華 FAQ

  • 中國隊在27日的比賽中連奪2金，分別是女子雙人3米板與男子雙人10米台金牌，得主為陳藝文／陳佳、楊昊／練俊傑，延續中國跳水的優勢。

  • 陳藝文／陳佳以328.56分奪冠，領先第2名韓國隊73.86分，馬來西亞隊則獲得第3名。兩人首度搭檔出戰亞運，仍穩定拿下金牌。

  • 楊昊／練俊傑以465.54分奪冠，練俊傑認為發揮算正常，但同步與細節仍有進步空間；楊昊則表示希望延續高品質訓練，讓整體狀態持續往上。

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