亞運跳水╱中國摘得女子雙人3米板、男子雙人10米台金牌

中國選手楊昊、練俊傑(右)在跳水項目男子雙人10米跳台決賽獲得金牌。(新華社)

愛知·名古屋亞運會跳水項目比賽27日在東京水上運動中心繼續進行。中國隊選手陳藝文/陳佳摘得女子雙人3米板金牌，楊昊/練俊傑奪得男子雙人10米台金牌。

女子雙人3米板決賽共有7組選手參加。第一個出場的陳藝文/陳佳最終以328.56分奪冠，領先第二名韓國隊73.86分，馬來西亞隊獲得第三名。

首次參加亞運會的陳佳賽後說：「我還覺得挺新奇的，比起國內賽事要更緊張，但今天對自己的表現還不是太滿意。」

陳藝文表示，雙人項目狀態不好的一方要靠狀態好的一方把節奏稍微拉回來一點，「就這樣一直磨合」。

對於參加本次亞運會，陳藝文說：「亞運會是奧運 周期裡面唯一能够去模擬綜合性運動會整個流程的機會。畢竟綜合性運動會跟世錦賽、世界杯這種比賽的整體感覺很不一樣。所以我覺得這是一個很好的機會，去再熟悉一下這種流程。」

在隨後進行的男子雙人10米台項目中，楊昊/練俊傑以465.54分奪冠。第二、三名分別由馬來西亞組合和韓國組合獲得。

練俊傑認為本場比賽發揮正常。「其實我們還可以做得更好，各方面的細節包括同步，還有上昇的空間。」

楊昊說：「平時訓練領隊和教練盯我們比較緊，上一個周期比賽的質量一年比一年高，希望這個周期我們也一直保持往上走這個狀態。」