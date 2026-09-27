亞運乒乓╱林詩棟第2金 搭檔黃友政贏日本組合…男雙登頂

當地時間9月27日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目男子雙打決賽中，中國組合林詩棟/黃友政4比2戰勝日本組合張本智和/篠塚大登，獲得冠軍。圖為林詩棟（前）/黃友政慶祝比賽勝利。（新華社）

27日進行的愛知·名古屋亞運會乒乓球（桌球）比賽中，黃友政/林詩棟在男雙決賽中以4:2戰勝日本 組合張本智和/篠塚大登，為中國隊再添一金。

男雙半決賽中，世界排名第二的中國組合黃友政/林詩棟在先輸一局後連扳四局，戰勝日本組合松島輝空/戶上隼輔；另一場半決賽中，國乒組合溫瑞博/向鵬在3:1領先的大好局勢下，被日本組合張本智和/篠塚大登逆轉。

決賽前三局過後，黃友政/林詩棟大比分1:2落後。他們在第四局開始掌控比賽節奏，越打越順，以11:6、11:5、11:1連勝三局，奪得金牌。

「今天這場比賽，我們都抱著必勝的信念去打。即使前面比分落後，我們也沒有放棄，而是一局一局地咬，抱著打滿七局的心態去和對手糾纏。」林詩棟說，「我們告訴彼此，出手一定要堅定，不要去懼怕、害怕，更多的是互相鼓勵，最後能夠贏下這場比賽，非常不容易。」

林詩棟獲勝後激動地指著胸前的國旗。此次他身兼四項，除了男雙金牌，他也在26日的混雙決賽中，搭檔蒯曼以4:0完勝隊友王楚欽/孫穎莎，奪得金牌。 28日，他還將與王楚欽亮相男單四強賽，為中國乒乓球隊再爭冠軍。