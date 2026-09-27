亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌
27日晚，吳豔妮在愛知·名古屋亞運會田徑女子100米欄決賽中為中國隊摘得銅牌，沒有讓三年前的遺憾重演。
杭州亞運會女子100米欄決賽中，吳豔妮和印度選手亞拉吉分別被判定搶跑犯規，兩人均向裁判提出抗議，經過與裁判溝通交涉後都回到了起跑線上並完成比賽。賽後，第二個撞線的吳豔妮成績被取消。
重回亞運賽場，吳豔妮在當晚決賽中跑出13秒12，排名第三，日本選手福部真子摘得金牌。拿到這枚銅牌後，她把積累的情緒宣洩出來。
「這次決賽，我告訴自己『只專注于自己的跑道』。我要盡全力，我豁出去了，能比成什麼樣子，就比成什麼樣子。」賽後吳艷妮潸然落淚，「今天我站上領獎台了，披上了國旗。從剛才披上國旗的那一刻到現在，我都不願意把國旗取下來……只有團隊、朋友和家人，才知道我一路走來經歷了些什麼。」
「今天我戰勝了以前的自己，我給自己打滿分。」她說。
當晚決賽，吳豔妮在起跑階段是最後一個衝出的，一路追趕直至第三個衝過終點。當被問及起步就落後的原因，她回答：「還是有些怕搶跑。」
「從三年前那一天到現在，已經有1000多天了。我一直告訴自己『要從失敗當中去成長』。」她說，「這場比賽，我沒有因為以前比賽的陰影而退縮。可能也是老天爺在鞭策我，想讓我在這個項目上跑得更久，我也會繼續跑下去的，我還是很想站上最高領獎台。」
回望過去幾年的起伏與堅持，吳豔妮感慨道：「人生有遺憾才好玩，不是嗎？我有太多還沒有去體驗和去探索的，我希望每一年的我都是不一樣的。」
另據中央社報導，台灣「跨欄甜心」張博雅今天在名古屋亞運女子100公尺跨欄決賽，發生踢到欄架的小失誤，最終以13秒17的成績排第4，和第3名的吳燕妮僅有0.05秒差距，無緣站上頒獎台。
她在愛知·名古屋亞運女子100米欄決賽跑出13秒12，最終排名第3，為中國隊拿下銅牌，也終於彌補了前一次亞運失利的遺憾。 因為她曾在杭州亞運因搶跑被取消成績，這次終於站上領獎台並披上國旗。她說一路走來只有團隊、朋友和家人最清楚她承受的壓力。 張博雅在女子100公尺跨欄決賽跑出13秒17，與銅牌僅差0.05秒，最後以第4名作收，雖未獲牌但仍展現相當競爭力。
精華 FAQ
她在愛知·名古屋亞運女子100米欄決賽跑出13秒12，最終排名第3，為中國隊拿下銅牌，也終於彌補了前一次亞運失利的遺憾。
因為她曾在杭州亞運因搶跑被取消成績，這次終於站上領獎台並披上國旗。她說一路走來只有團隊、朋友和家人最清楚她承受的壓力。
張博雅在女子100公尺跨欄決賽跑出13秒17，與銅牌僅差0.05秒，最後以第4名作收，雖未獲牌但仍展現相當競爭力。
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