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王冠閎男子200蝶奪冠 獲台灣史上首面亞運游泳金牌

特派記者劉肇育／名古屋即時報導
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王冠閎成為台灣史上首位在亞運奪下金牌的男子泳將。圖／中華奧會提供
王冠閎成為台灣史上首位在亞運奪下金牌的男子泳將。圖／中華奧會提供

名古屋亞運游泳最後一天賽程，台灣「蝶王」王冠閎晚間在男子200公尺蝶式決賽登場，最終他以1分55秒05奪下金牌，也是台灣史上首面亞運游泳金牌。

王冠閎上屆杭州亞運在男子200公尺蝶式拿下銀牌，也是繼指導教練黃智勇後，台灣相隔25年再於亞運站上頒獎台的男子泳將，而今年王冠閎也再度征戰名古屋亞運，在今天上午登場的200公尺蝶式預賽中以1分59秒40的分組第一名、總成績第2名晉級到晚間的決賽。

決賽王冠閎則是排在第5水道，隔壁道正式預賽游出所有選手最佳成績1分59秒28的中國大陸選手王曦喆，前100公尺王冠閎一度暫居第1名，前150公尺結束王冠閎依舊保持領先，最終以1分55秒05奪下金牌，也是台灣游泳史上首面亞運金牌。

當王冠閎今晚在名古屋亞運男子200公尺蝶式決賽以1分55秒05率先觸壁的那刻，不僅為台灣代表團入帳一枚沉甸甸的金牌，更徹底改寫了台灣男子泳壇的新歷史，教練黃智勇坦言，王冠閎這面金牌不僅是「意外與不意外」的收穫，更是台灣泳壇邁向新紀元的新指標。

回顧台灣游泳發展史，過去在亞運賽場上僅有女子泳將蔡淑敏在1998年曼谷亞運拿下200公尺自由式金牌，男子泳將即便具備競爭力，卻屢屢在競爭極度激烈的「中日韓」三強夾擊下鎩羽而歸。

不過上屆杭州亞運王冠閎就在男子200公尺蝶式拿下銀牌，也是繼指導教練黃智勇後，台灣相隔25年再於亞運站上頒獎台的男子泳將，而這次王冠閎再度衝出新紀錄，意義早已超越單純的勝負。

教練黃智勇賽後道出內心感觸，這面金牌是「意外與不意外」的收穫，團隊雖抱持平常心面對，但心中始終將金牌視為唯一目標，最終能將這份沉澱在心底的渴望轉化為現實，對整個團隊無疑是最大的肯定。

這面金牌更深層的價值，在於打破了台灣泳壇長期以來的心理壁壘，過去面對「中日韓」等世界級強權，台灣選手往往居於弱勢，但王冠閎用穩定的配速與成熟的戰術執行力證明，只要訓練方向正確、後勤團隊支援到位，台灣選手完全有實力在亞洲頂級賽場與世界強權一較高下。黃智勇說：「他今天拿到的金牌已經不只是成績，而算是一個成就，代表台灣泳壇在亞洲跟中日韓的世界級選手是可以一拚的，也希望冠閎的成就展現了台灣泳壇的新氣勢，更能帶動國內游泳環境向前邁進。」

不過黃智勇也清楚，前兩次奧運參賽都未能擠進到決賽的王冠閎，如果想要在兩年後的洛杉磯奧運再度改寫台灣泳壇歷史，還有很長一段路要走，「奧運要奪牌肯定要游到1分53秒內，我們還有一段路要走，也希望是一步一腳印，先以決賽為目標，再來就是亞洲第一這樣。」

王冠閎成為台灣史上首位在亞運奪下金牌的男子泳將。圖／中華奧會提供
王冠閎成為台灣史上首位在亞運奪下金牌的男子泳將。圖／中華奧會提供

精華 FAQ

  • 王冠閎在男子200公尺蝶式決賽游出1分55秒05，率先觸壁奪下金牌。這不只是他個人的突破，也是台灣史上首面亞運游泳金牌，具高度歷史意義。

  • 這面金牌打破台灣在亞運游泳賽場長期無金的紀錄，象徵台灣男子泳將終於站上最高頒獎台，也證明在正確訓練與團隊支援下，台灣能與亞洲強權一拚。

  • 黃智勇形容這是「意外與不意外」的收穫，因為團隊雖平常心面對，但目標始終是金牌。他也認為這代表台灣泳壇新氣勢，但距離奧運奪牌仍需再提升到1分53秒內。

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