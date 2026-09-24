亞運╱中國男乒回應輸日本：新老交替 要留「試錯空間」

9月24日，愛知·名古屋亞運會乒乓球男團決賽，以王楚欽（中）、溫瑞博、林詩棟（左）組成的中國隊2比3不敵東道主日本隊，摘下銀牌，最前為男隊總教練王皓。（中通社）

當地時間24日晚間，中國隊在愛知・名古屋亞運乒乓球（桌球）男子團體決賽中以 2:3 迫近敗給日本 隊，後者時隔 60 年首度奪得男團金牌。賽後，雙方的調兵遣將與陣容排定成為各界關注焦點。

決賽中，王楚欽 首點在先落後兩局情況下「連追三局」逆轉松島輝空，次點溫瑞博不敵張本智和，第三點林詩棟擊敗戶上隼輔，第四點王楚欽負於張本智和，進入決勝第五點，溫瑞博不敵松島輝空。

進入淘汰賽後，中國男桌二、三單打位置不斷調整。前一天準決賽中仍擔任三單的溫瑞博，在決賽中被推上二單位置。

賽後記者問及陣容調整，王楚欽表示：「排陣是由教練團來做決策，我們作為運動員，只負責執行。我不會去揣測教練的戰術意圖。」

溫瑞博難掩自責：「辜負了教練和隊友對我的信任與期望，雖然拼盡全力，但確實本來可以帶來一場勝利。在接下來的單項比賽中，希望自己能夠重新站在場上贏回來。」

男隊總教練王皓回應表示，啟用溫瑞博擔綱二單「其實也不能算是變陣」。

「準決賽的時候就考慮了這個安排。」王皓說，「溫瑞博今天在場上打決賽，表現其實比我想像中要好很多。他兩場比賽並不是說沒有能力，只是在經驗、對比賽的把握、比賽歷練以及大賽經歷方面，他確實還比較欠缺。如果不在這樣的比賽當中去鍛鍊、歷練，他們可能感受不到決賽這種比賽的殘酷，以及大賽對運動員的要求。」

自 1974 年中國代表團在德黑蘭首次參加亞運會以來，中國男桌先前僅在 1986、1990 年兩屆亞運上無緣男團金牌，隨後創下亞運八連霸紀錄。王皓表示，過去取得的成績都是前輩努力拿下的，現在這支隊伍要一場一場去挑戰、去完成。

「現在確實處在新舊交替的重要階段，要給年輕運動員更多試錯空間。」王皓說，「這次輸了，我們要把這個『輸』變成一件好事。」