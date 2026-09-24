台「鞍馬王子」亞運決賽第5 落淚：夢想這麼近就是跨不過

台灣男子體操好手「鞍馬王子」李智凱（圖）24日在名古屋亞運鞍馬決賽登場，可惜執行分不如預期，最終以14.333分排名第5。（中央社）

台灣男子體操好手「鞍馬王子」李智凱，今天在名古屋亞運單項決賽，獲得14.333分、排名第5作收，無緣金牌3連霸；他賽後失望落淚表示，「距離夢想這麼近，就是跨不過那個關卡。」

李智凱今天在亞運鞍馬決賽排在第6個登場，儘管難度分提升到5.7分，但在過程中出現了抬腿、併腿迴旋不到180度的小失誤，讓他執行分僅8.633分，最終獲得第5名。

李智凱哽咽表示，距離夢想很近，給自己的目標也是要站上頒獎台，不過就是跨不過去那個距離，「在這個計分週期，我的分數就是會卡在那邊被壓低，雖然這段時間付出很多，但併腿迴旋這一塊，始終是落後人家很多。」

國際體操總會自從2024巴黎奧運 後，更改了鞍馬的計分方式，針對李智凱最強的「湯瑪士迴旋」規定使用次數，讓他不得不砍掉重練。

談到這個問題，讓李智凱若有所思地說，雖然被針對好像感覺自己很強，不過如果後續計分方式沒有變動的話，「或許我就會有別的想法和走另外的路。」

李智凱的老婆也帶著2個小孩到名古屋觀戰應援，尤其他1歲半的女兒，還是第1次現場看爸爸比賽，儘管沒能站上頒獎台，但賽後女兒在場邊用奶音大喊「沒關係」，也讓李智凱再次淚崩。

他提到，之前陷入了比賽低潮的日子，能重新找回狀態，除了教練以外，家人給的支持最重要，「沒能在女兒面前拿牌當然有些遺憾，接下來的方向還會再跟家人好好討論。」

李智凱強調，還是要先收拾情緒，下個月還有世界錦標賽，「雖然現在給分方式對我很不利，但還是會盡力發揮，也希望可以幫助團隊提前拿到洛杉磯奧運的資格。」